Paradise City : un trailer pour les retrouvailles explosives entre Bruce Willis et John Travolta

28 ans après "Pulp Fiction", Bruce Willis et John Travolta se retrouvent pour le film d'action "Paradise City". Un long-métrage du réalisateur de "The Mask", dans lequel les deux acteurs sont à nouveau ennemis.

Paradise City : l'un des derniers films de Bruce Willis

En mars dernier, les proches de Bruce Willis annonçaient la retraite de l'acteur de Sixième Sens, Piège de cristal et Le Cinquième élément. Le comédien de 67 ans souffre d'aphasie, pathologie causée par des dommages au cerveau. Ce trouble du langage peut se caractériser de différentes manières, de la difficulté à trouver ses mots à la perte totale du langage. Ces derniers temps, la santé de la star inquiétait ses collaborateurs sur le tournage de ses longs-métrages, pour la plupart destinés au marché vidéo. Plusieurs incidents ont d'ailleurs failli virer au drame.

Paradise City ©Saban Films

Si Bruce Willis a donc choisi de quitter les plateaux de tournage, ses fans pourront encore le découvrir dans plusieurs films déjà finalisés ou en post-production, parmi lesquels Paradise City. Mis en scène par Chuck Russell, réalisateur de The Mask, L'Effaceur et Le Roi Scorpion, ce long-métrage marque ses retrouvailles avec John Travolta. Ce dernier avait d'ailleurs rendu hommage à son partenaire sur Instagram en mars dernier, partageant une photo souvenir et écrivant :

Bruce et moi sommes devenus de bons amis quand on a partagé deux de nos plus grands succès, Pulp Fiction et Allô maman, ici bébé. Des années plus tard, il m'a un jour dit : "John, je veux que tu saches que quand quelque chose de bien t'arrive, c'est comme si ça m'arrivait aussi". Voilà combien il est une âme généreuse. Je t'aime Bruce.

Une nouvelle confrontation après Pulp Fiction

Une amitié qui se transforme une nouvelle fois en rivalité, 28 ans après leur premier affrontement dans Pulp Fiction. S'ils ne se croisaient que deux fois dans le chef-d'oeuvre de Quentin Tarantino, leurs confrontations se passaient très mal. Ce devrait encore être le cas dans Paradise City, au vu de la bande-annonce. Dans le film, Bruce Willis prête ses traits à Ian Swan, un chasseur de primes présumé mort dans une fusillade alors qu'il était en mission à Hawaï.

Ian Swan (Bruce Willis) - Paradise City ©Saban Films

Aidé par l'ancien partenaire de son père incarné par Stephen Dorff et par une détective locale (Praya Lundberg), son fils Ryan (Blake Jenner) enquête sur son décès. Ils se retrouvent face à un parrain local interprété par John Travolta, que Ian traquait depuis de nombreuses années. Ils prennent ensuite la fuite sur l'île de Paradise City, où ils tombent sur un allié inattendu. Un scénario classique pour des scènes d'action visiblement paresseuses, dans la lignée des récents projets de ses deux têtes d'affiche.

Aux États-Unis, Paradise City sortira le 11 novembre 2022 au cinéma et en vidéo à la demande. En France, aucune date n'a pour le moment été annoncée.