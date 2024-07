Peaky Blinders : une star de Mission Impossible rejoint le film avec Cillian Murphy

Libérée de son rôle culte d'Ilsa Faust dans la saga "Mission : Impossible", la star Rebecca Ferguson rejoint le futur film "Peaky Blinders", qui compte déjà à son casting Cillian Murphy.

Le casting du film Peaky Blinders se construit

On n'a pas encore de titre ni de date de sortie pour le film Peaky Blinders, écrit par le créateur de la série culte Steven Knight et réalisé par Tom Harper, mais on a des informations sur son casting et c'est du très, très lourd. En effet, alors qu'il avait d'abord été confirmé que Cillian Murphy y reprendrait bien son rôle de Thomas Shelby, puis que ce serait sur Netflix qu'on pourra découvrir le film, on apprend aujourd'hui que l'actrice suédoise Rebecca Ferguson rejoint sa distribution.

Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) - Mission : Impossible - Rogue Nation ©Paramount Pictures

Comme le souligne Deadline, qui a révélé en exclusivité ce casting, c'est la première personnalité de la A-List à rejoindre le film - en plus bien entendu de l'acteur irlandais Cillian Murphy, oscarisé pour sa grande performance dans Oppenheimer -. Face au célèbre chef de famille et de gang de Birmingham, on ne sait pour le moment rien du rôle qui est confié à Rebecca Ferguson.

Une actrice très demandée

Celle-ci, star de trois films de la saga M:I (Mission : Impossible - Rogue Nation, Mission : Impossible - Fallout et Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1) et star aussi des deux films Dune de Denis Villeneuve dans le rôle de Dame Jessica, est très demandée. Et les dirigeants de Netflix semblent avoir réussi à la convaincre de les rejoindre durablement, puisqu'elle est aussi au casting du prochain film de Kathryn Bigelow, annoncé sur la plateforme de streaming au logo rouge.

Cette prestigieuse addition au casting du film de Tom Harper devrait être suivie d'autres. Comme révélé par Steven Knight plus tôt cette année, les prises de vues du film Peaky Blinders devraient débuter en septembre 2024. A priori, et même si ça doit être confirmé, il pourrait ainsi être mis en ligne courant 2025.