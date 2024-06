Bonne nouvelle pour les fans de Peaky Blinders

Alors que le développement d’un film "Peaky Blinders" n’était plus un secret depuis un long moment, Netflix a enfin fait l’annonce que les fans attendaient.

Le film Peaky Blinders est enfin officiel !

Diffusée de 2013 à 2022, Peaky Blinders a marqué les esprits en s’imposant comme l’une des séries les plus populaires de son époque. Les aventures du célèbre gang de Birmingham au centre de son intrigue ont fasciné des millions de fans. Et alors que la série s’est arrêtée, l’histoire des Shelby va se poursuivre. Depuis des années, un film censé terminer l’histoire du show créé par Steven Knight est annoncé. Et, après une (très) longe attente, la nouvelle que les fans voulaient entendre est enfin arrivée ! Car, comme l’annonce Deadline, le développement du long-métrage Peaky Blinders est désormais officiel !

Tom Harper à la baguette

L’intrigue du film Peaky Blinders reste pour le moment inconnue. En février 2022, Steven Knight avait toutefois expliqué qu’elle aurait le même ton que la série. Puis, en avril de la même année, il avait révélé qu’elle se déroulerait pendant la Seconde Guerre mondiale, et serait basée sur une histoire vraie survenue à cette période. Or, on sait qui sera chargé de mettre en scène cette histoire. Deadline nous apprend ainsi également que Tom Harper a été choisi pour réaliser le film.

Le cinéaste connait cet univers puisqu’il a déjà réalisé quelques épisodes de la première saison de la série. Il retrouvera donc Cillian Murphy, qui reprendra son rôle de Tommy Shelby. Et il s’appuiera sur un nouveau scénario de Steven Knight. Ce dernier a d’ailleurs promis que le film serait « un chapitre explosif dans l’histoire de Peaky Blinders. »

Une sortie en 2025 ?

Le film Peaky Blinders sera disponible sur Netflix. On attend désormais que le service de streaming communique une date de sortie. Mais on peut espérer que le long-métrage arrivera en 2025. Car, en mars dernier, Steven Knight avait révélé que le tournage commencerait en septembre.

L’univers de Peaky Blinders pourrait ensuite s’étendre avec des histoires centrées sur d’autres personnages que Tommy Shelby. Lorsqu’il avait donné des nouvelles du film en février 2022, Steven Knight avait révélé qu’il aimerait que des séries spin-offs voient le jour. Netflix attendra peut-être de voir comment le film est reçu pour décider de concrétiser ou non ces projets.