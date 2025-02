Peaky Blinders : Steven Knight lâche une grande nouvelle, les fans vont adorer

Alors que le film "Peaky Blinders" est en préparation, Steven Knight vient de lâcher une information majeure sur le futur de l’univers qu’il a créé.

Le célèbre gang de Birmingham va revenir dans un film

Avec Peaky Blinders, Steven Knight a créé l’une des séries les plus populaires de notre époque. En se basant sur les récits de ses parents ayant vécus à cette période et au même endroit, le scénariste a fasciné des millions de téléspectateurs avec l’histoire des Shelby, un gang sévissant à Birmingham au début du XXème siècle.

Après six saisons diffusées de 2013 à 2022, Peaky Blinders va avoir droit à son film. Comme expliqué en juin 2024, Tom Harper a été choisi pour le diriger, alors que Cillian Murphy y retrouvera son rôle de Tommy Shelby. Steven Knight a promis que le film serait « un chapitre explosif » dans l’univers du gang de Birmingham. Et le scénariste vient de donner une information clé sur l’univers qu’il a créé.

L’univers de Peaky Blinders va continuer de s’étendre !

Pour la promotion de sa nouvelle série, A Thousand Blows, Steven Knight a donné une interview à la BBC. Durant la conversation, il a assuré que le film Peaky Blinders serait « fantastique ». Avant d’expliquer qu’il serait « un moyen très pertinent de terminer cette partie de l’histoire de Peaky ». Les hôtes du programme lui ont alors demandé ce qu’il entendait par « cette partie ». Et le scénariste a alors lâché une information majeure :

Disons juste que ce n’est pas fini. Je ne suis pas autorisé à l’annoncer… mais je dis juste que le monde de Peaky va continuer.

Cette révélation est donc majeure pour tous les fans de Peaky Blinders. Car cela signifie que l’univers créé par Steven Knight va se poursuivre après la sortie du film. Mais on ne sait pas encore ce que cette suite racontera, et quelle forme elle prendra. En février 2022, le scénariste avait déjà évoqué l’idée de spin-offs. Peut-être donc qu’une ou plusieurs séries verront le jour. Et qu’elles ne se concentreront cette fois pas sur Tommy Shelby.

« Personne ne sera déçu »

Pour le moment, on ne peut que spéculer sur la future histoire (ou les futures histoires) de l’univers de Peaky Blinders. En tout cas, Steven Knight ne tarit pas d’éloges sur le film à venir. Selon lui, le long-métrage rassemble « le meilleur des acteurs britanniques à un seul endroit ». Il affirme avoir également été très impressionné par les premières images qu’il a vues du long-métrage :

Les choses que j’ai vues, les rushes… personne ne sera déçu. C’est quelque chose d’incroyable.

La date de sortie du film Peaky Blinders n’a pas encore été annoncée. Mais on peut espérer pouvoir le voir avant la fin de l’année, ou au plus tard durant la première partie de l’année 2026.