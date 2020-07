Peninsula, ADN de Maïwenn, Ammonite... Les films de Cannes présentés à Deauville 2020

Après avoir annoncé 14 films en compétition, le festival du film américain de Deauville a dévoilé une sélection de 10 films labellisés par le festival de Cannes, parmi lesquels le nouveau film de "Maïwenn" ou encore la suite de "Dernier train pour Busan".

Cannes s'invite à Deauville

Cette année aura été extrêmement compliquée pour les festivals de cinéma (et pas que) en raison du coronavirus. Depuis le mois de mars, quasiment tous les festivals ont dû être annulés - quelques exceptions comme le Festival international du film d'animation d'Annecy qui s'est déroulé en ligne. Mais pour le Festival du cinéma américain de Deauville, la situation sanitaire devrait permettre à l'édition 2020 de se tenir, dans des conditions "quasi-normales", du 4 au 13 septembre. Cependant, avec les nombreux reports de films américains (et l'impossibilité de faire venir les équipes en cette période), les organisateurs ont dû revoir leur programmation. S'il y aura bien une compétition américaine, pour une fois, la sélection comprendra aussi plusieurs films français et d'ailleurs.

En effet, grâce à un partenariat avec le Festival de Cannes, 10 films parmi les 56 de la Sélection officielle du Festival de Cannes, seront présentés. Parmi eux on trouve ADN, le nouveau film de Maïwenn, Les Deux Alfred de Bruno Podalydès, ou encore Ammonite de Francis Lee avec Kate Winslet et Saoirse Ronan, sans oublier le très attendu Peninsula, suite de Dernier train pour Busan.

Découvrez ci-dessous les 10 films :

Dans un communiqué de presse, le festival a tout de même précisé que, au-delà de ces films outre-atlantiques, comme chaque année, "quelques 70 films américains" seront présentés. Etant donné que seulement 14 films ont pour l'instant été annoncés en compétition, on devrait avoir encore quelques surprises d'ici le début du festival. Dans tous les cas, rendez-vous du 4 au 13 septembre à Deauville.