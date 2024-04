Philippe Lacheau doublure de Ryan Gosling ? Cette vidéo géniale des deux acteurs réunis

Ryan Gosling et Philippe Lacheau se sont retrouvés ensemble sur scène à l'occasion de l'avant-première de "The Fall Guy" pour un sketch amusant et improbable.

Après Ryan Gosling, Philippe Lacheau veut être le Fall Guy français

Avec The Fall Guy, le réalisateur David Leitch (John Wick) a décidé de mettre à l'honneur le métier de cascadeur - ce qu'il était avant de devenir réalisateur. Et c'est à Ryan Gosling qu'il a donné ce rôle de l'ombre. Dans le film, l'acteur interprète Colt, un cascadeur qui officie sur le tournage du blockbuster de Jody (Emily Blunt), une réalisatrice avec qui il entretient une relation compliquée. Mais les choses prennent une drôle de tournure quand la vedette du film disparaît et que Colt est chargé de le retrouver. Car il lui faudra affronter bien des dangers bien réels cette fois.

Ryan Gosling - The Fall Guy ©Universal Pictures

Alors que The Fall Guy s'apprête à sortir en France le 1 mai, l'équipe du film a fait le déplacement pour en assurer la promotion. Ainsi David Leitch, Ryan Gosling et Emily Blunt sont venus dire quelques mots au public à l'occasion d'une avant-première. Sauf que dans l'assistance se trouvait un visage bien connu, celui de Philippe Lacheau. L'acteur et réalisateur, habitué à dépasser le million de spectateurs avec ses comédies, s'est emparé d'un micro pour informer David Leitch qu'il voulait, lui aussi, devenir cascadeur.

S'en est suivi un sketch amusant avec Ryan Gosling qui a remarqué une certaine ressemblance entre eux, et lui a proposé d'être sa doublure. Mais ce n'est visiblement pas assez pour Philippe Lacheau, qui a répondu qu'il voulait "être le Fall Guy français". Pour lui donner un aperçu de ce qui l'attendait, David Leitch a donc fait venir ses cascadeurs pour une rapide représentation. Un moment amusant que Philippe Lacheau a partagé ensuite sur son compte Instagram.

L'acteur et réalisateur a l'habitude de détourner le cinéma américain

De lui-même, Philippe Lacheau admet qu'il s'agit d'une rencontre improbable en commentaire de son post. Nul doute que sa rencontre avec Ryan Gosling a dû lui faire un certain effet. Mais ce moment pourrait aussi lui donner de vraies idées pour la suite. Il avait déjà détourné le film de super-héros avec Super-héros malgré lui, qui pendant un temps était envisagé pour être une parodie de film d'action comme Jason Bourne. Et on l'a déjà vu se la jouer Ryan Gosling dans une scène de 3 jours max, avec un clin d'œil à Drive. À voir si le comédien ira un jour plus loin en proposant vraiment une version française de The Fall Guy. Cela ne serait dans tous les cas pas pour tout de suite puisque Philippe Lacheau prépare son prochain film Marsupilami.