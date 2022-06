Pirates des Caraïbes : la folle rumeur du retour de Johnny Depp en Jack Sparrow

Et si Johnny Depp reprenait son rôle iconique de Jack Sparrow dans la saga "Pirates des Caraïbes" ? Selon un média australien, Disney préparerait une offre astronomique pour qu'il retrouve le personnage qui a fait de lui une star planétaire, et s'excuser de la rupture du contrat qui les liait en 2018,

Johnny Depp, le retour en grâce ?

Attention, c'est un bruit qui court et qui doit être entendu avec une grande précaution. Selon un article du site australien Poptopic daté du 7 juin, relayé par le New York Post le 27 juin, Johnny Depp aurait reçu une offre hors normes de la part de Disney pour revenir dans la saga Pirates des Caraïbes et reprendre son rôle iconique de Jack Sparrow. Depuis le 17 mai et la condamnation d'Amber Head dans le procès en diffamation qui les opposait, Johnny Depp serait-il donc déjà et à ce point revenu dans les petits papiers de Disney ?

Jack Sparrow (Johnny Depp) - Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl ©Disney

Bref rappel des faits : en décembre 2018, suite à la publication dans le Washington Post d'une tribune d'Amber Heard où celle-ci suggérait que Johnny Depp était l'auteur de violences conjugales, Disney avait rompu son contrat avec l'acteur iconique de sa saga Pirates des Caraïbes. Après cinq films qui avaient fait de lui une superstar, la perspective d'un sixième film et du chèque de 22,5 millions de dollars qui irait avec s'évaporait en un battement de paupières.

Un manque financier à gagner important, une carrière soudainement à l'arrêt, l'industrie qui lui tourne le dos : la tribune d'Amber Heard a un effet dévastateur pour Johnny Depp, ce pourquoi il porte donc plainte pour diffamation en 2019. Une plainte que le jury du tribunal de Fairfax a jugé fondée le 17 mai 2022, estimant qu'Amber Heard avait sciemment menti dans sa tribune et condamnant l'actrice à verser 15 millions de dollars de dommages-intérêts à Johnny Depp.

301 millions de dollars pour un film et une série

Comme rapporté par Poptopic, qui cite un "insider" anonyme, proche de Disney, le géant du divertissement s'apprêterait à formuler une offre de 301 millions de dollars pour que Johnny Depp revienne dans son rôle de Jack Sparrow, pour au moins un film et une série. Une offre dont la générosité serait aussi une forme d'excuse pour la soudaine rupture de contrat en 2018. La "source" aurait ainsi déclaré :

Je sais que Disney lui a envoyé des cadeaux avec une lettre très chaleureuse, mais je ne sais pas comment ça a été reçu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Disney a déjà écrit un projet de film autour de Jack Sparrow - iles espèrent donc que Johnny les pardonnera et reprendra son rôle iconique.

Pourquoi 301 millions (et pourquoi cela semble trop beau pour être vrai) ? Pour une raison dont la futilité semble hors de propos lorsqu'on parle d'un tel montant. En effet, durant le procès, l'avocat d'Amber Heard avait demandé à Johnny Depp à quelles conditions il accepterait de reprendre son rôle. L'acteur avait répondu en substance : aucune.

Le fait est, M. Depp, que si Disney venait à vous avec 300 millions de dollars, rien au monde ne vous inciterait à revenir en arrière et à travailler avec Disney sur un nouveau film « Pirates des Caraïbes » ? Correct ?

Johnny Depp avait alors répondu :

C'est vrai, M. Rottenborn.

La somme de 301 millions est donc clairement une référence à ce moment du procès, dépassant d'un seul million la somme évoquée dans l'échange des deux hommes. Toujours selon la source de Poptopic, cette offre astronomique inclurait une donation importante pour une oeuvre de charité au choix de Johnny Depp. Alors, rumeur, fake news ou véritable information ? En l'absence de déclarations ou de réactions de l'acteur et de Disney, la deuxième option semble assez probable...