Pirates des Caraïbes : un autre film prévu avec Margot Robbie

Énorme surprise dans la galaxie "Pirates des Caraïbes" ! Un autre film différent du reboot, écrit par la scénariste de "Birds of Prey", serait en préparation avec une énorme star pour le porter : Margot Robbie. Un projet que l'on n'a pas vu venir et qui risque de se faire aussi sans Johnny Depp.

Pas un mais deux films Pirates des Caraïbes sur les rails

Des mois et des mois qu'on entend que Disney veut rebooter la licence Pirates des Caraïbes. Une occasion toute trouvée pour éclipser Jack Sparrow et lancer un nouveau héros dans la bataille. Ou plutôt une héroïne ! Un récent rapport évoquait que le film écrit par Craig Mazin et Ted Elliott serait centrée sur une femme - qui pourrait être Karen Gillan.

The Hollywood Reporter lâche maintenant une bombe en dévoilant qu'un autre film Pirates des Caraïbes est en préparation avec une autre femme en tête d'affiche. C'est Margot Robbie qui a accepté de plonger dans l'univers inspiré par l'attraction culte des parcs Disneyland. Cet autre long-métrage sera écrit par Christina Hodson, la responsable du script de Birds of Prey. Pas plus tard que le mois dernier, le producteur Jerry Bruckheimer évoquait un seul projet. Personne ne s'attendait à cette surprise et peut-être même que rien n'était encore dans les tuyaux il y a quelques semaines.

Quel personnage pour Margot Robbie ?

D'après le média américain, l'intrigue pourrait avoir un rapport avec Davy Jones mais rien n'est encore dévoilé. Certains fans ont estimé qu'il était possible que ce film concerne le personnage de Redd, figure à la chevelure rousse visible dans l'attraction. Elle est connue pour avoir eu une évolution avec le temps. Présentée à l'origine comme une femme-objet vendue aux enchères, elle est devenue à son tour une pirate, la firme de Mickey souhaitant répondre à une époque où les femmes doivent être mieux représentées. Une trajectoire sous le signe de l'émancipation qui pourrait parler à une actrice comme Margot Robbie.

Si on avait compris que l'autre film était un reboot, on ne sait pas comment celui-ci peut se positionner par rapport à la saga en cinq parties. Il se pourrait que Disney veuille garder sur ce coup une partie des éléments connus, comme un semi-sixième opus. Et pourquoi même ne pas imaginer que Johnny Depp fasse une apparition dedans ? Un détail sur lequel on ne s'avancera pas de trop, la réputation de l'acteur n'étant pas au beau fixe. Dans tous les cas, le futur de Pirates des Caraïbes se conjuguera au féminin !