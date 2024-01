Pokémon Détective Pikachu : mauvaise nouvelle pour la suite

Alors qu'un réalisateur et un scénariste avait été trouvés il y a un an pour la suite de "Pokémon Détective Pikachu", il n'y aurait toujours aucune avancée du projet d'après la star du premier opus Justice Smith.

Pokémon Détective Pikachu : où en est la suite ?

On n'aurait pas forcément parié dessus avant sa sortie, mais Pokémon Détective Pikachu (2019) a été un beau succès public. Récoltant plus de 433 millions de dollars de recettes dans le monde, le film a aussi reçu un accueil chaleureux de la part de la presse (voir la critique de CinéSérie). Surprenant, car les adaptations de jeux vidéo étaient souvent craintes. Mais celui-ci s'est imposé, est et même devenu le plus gros succès tiré d'un jeu vidéo, depuis largement dépassé par Super Mario Bros.

Une suite aurait donc été rapidement envisagée par Warner Bros. Et ce, avant même la sortie du premier opus. Il faut dire que l'univers des Pokémon est particulièrement populaire et son imposant bestiaire donne une matière importante pour imaginer beaucoup de choses autour. Cependant, quasiment cinq ans après la sortie de Pokémon Détective Pikachu, rien ne semble avoir avancé. C'est du moins ce qu'a laissé entendre la star du film, Justice Smith.

Justice Smith attend encore qu'on l'appelle

Interrogé par Screenrant à ce sujet, l'acteur a expliqué qu'il n'avait, à ce jour, pas encore été contacté pour ce projet, et n'aurait donc aucune information sur son avancée.

Je n'ai pas entendu parler de la moindre avancée. Je sais que des choses ont été publiées sur Internet, mais personne ne m'a appelé. Donc j'attends encore cet appel.

De quoi refroidir les espoirs des fans de Pikachu qui voudraient retrouver l'adorable Pokémon jaune dans une nouvelle aventure. Car si Justice Smith n'a pas encore été contacté, c'est bien que la production est loin de pouvoir débuter. Pourtant, il y a un an, Deadline assurait qu'un réalisateur et un scénariste avaient été engagés pour cette suite. L'absence d'avancée du projet est d'autant plus surprenante qu'on parle là d'un bon succès avec des noms importants au casting. Rappelons que Ryan Reynolds prête sa voix à Pikachu dans la version originale.

Mais depuis la sortie de Pokémon Détective Pikachu, la pandémie de Covid est passée par là. Et plus récemment la grève des scénaristes. Des événements qui pourraient être responsables de ce retard. On reste néanmoins désormais assez sceptique à l'idée de retrouver les Pokémon sur grand écran...