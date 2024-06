"On a parlé d'un personnage spécifique" : la Française du MCU dans le DCU de James Gunn ?

Après avoir incarné Mantis dans le Marvel Cinematic Universe, Pom Klementieff pourrait rejoindre James Gunn et l'univers de DC Comics pour un prochain film super-héroïque.

Pom Klementieff, révélation des Gardiens

S'il y a bien une carrière qui a explosé grâce à James Gunn, c'est probablement celle de Pom Klementieff. La comédienne française avait déjà tourné dans plusieurs films avant 2017, mais dans des rôles assez secondaires. C'est finalement avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 (2017) que le grand public a pu la découvrir. La deuxième aventure de l'équipe de Star-Lord a rapporté plus de 863 millions de dollars au box-office mondial. Ainsi, même si son personnage de Mantis n'est pas celui qui apparaît le plus à l'écran, sa présence a véritablement marqué les esprits.

La preuve, Pom Klementieff a ensuite repris son rôle dans Avengers: Infinity War (2018) et Avengers: Endgame (2019) ou encore Thor: Love and Thunder (2022), avant de participer aux adieux des Gardiens dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 (2023). Enfin, ajoutons à cela son arrivée musclée dans la saga Mission Impossible avec Dead Reckoning (2023). Elle reprendra d'ailleurs son rôle de Paris dans Mission Impossible 8, prévu pour 2025.

La comédienne veut encore travailler avec James Gunn

Mais alors que James Gunn a définitivement quitté le MCU (Marvel Cinematic Universe) pour rejoindre la concurrence DC, certains se demandent si le réalisateur, désormais en charge de DC Studios et du développement de l'univers super-héroïque à l'écran, prendra avec lui des acteurs et des actrices qui l'ont accompagné par le passé. Il avait déjà donné à Pom Klementieff la possibilité d'apparaître dans The Suicide Squad (2021) pour un caméo. Et il a fait de même avec Daniela Melchior, révélée elle dans The Suicide Squad avant d'avoir une scène dans Les Gardiens de la Galaxie 3. Sans oublier ses acteurs fétiches, comme Michael Rooker, Nathan Fillion ou Sean Gunn, qui ont déjà été dirigés aussi bien dans une production Marvel que dans un film DC.

Pom Klementieff - Mission Impossible Dead Reckoning ©Paramount Pictures

On peut donc espérer voir Pom Klementieff collaborer à nouveau avec James Gunn, que ce soit sur son film Superman (prévu pour l'été 2025 et qui dispose déjà d'un gros casting), ou pour une prochaine production du DCU. Et à en croire une récente déclaration de l'actrice à Agents of Fandom, il y aurait bien eu des discussions avec James Gunn. Interrogée sur le personnage de DC qu'elle aimerait incarner, la comédienne ne s'est pas laissée piéger et s'est contentée de dire qu'elle souhaitait à nouveau travailler avec le réalisateur, et qu'ils avaient déjà pu "parler d'un personnage spécifique".

J'aimerais simplement continuer à travailler avec James, donc nous allons essayer de trouver un moyen d'y arriver. Et oui, nous avons parlé d'un personnage en particulier, mais je ne peux pas en parler pour l'instant.

On imagine que James Gunn doit encore réfléchir au meilleur moyen d'ajouter Pom Klementieff au casting d'un prochain film du DCU. Et qu'il faudra aussi que l'agenda de la comédienne ne soit pas trop chargé. Des discussions doivent être en cours et on peut espérer avoir des nouvelles à ce sujet dans les prochains mois.