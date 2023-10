Prime Video : les nouveautés à voir en novembre

Découvrez les nouveaux films et les nouvelles séries qui seront disponibles dans le catalogue de Prime Video à partir du 1er novembre 2023. Au programme, beaucoup de comédies avec un drôle d'agent secret.

Les nouveaux films sur Prime Video

Après l'arrivée de la saga James Bond en octobre, Prime Video va accueillir un autre espion, mais un peu moins doué, avec OSS 117. Les deux premiers films avec Jean Dujardin sont disponibles dès le 1er novembre, tout comme d'autres classiques : Le Bon, la brute et le truand, Blue Velvet, etc. Quelques jours plus tard, Les 8 Salopards de Quentin Tarantino sera disponible, tout comme Un talent en or massif avec Nicolas Cage dans son propre rôle, engagé par un milliardaire interprété par Pedro Pascal, pour le divertir.

Nicolas Cage - Un talent en or massif ©Metropolitan FilmExport

Du côté des sorties inédites, on note l'acquisition de Bottoms, comédie prometteuse et bien accueillie lors de sa sortie aux États-Unis. Il y aura également Freelance, avec John Cena en agent des forces spéciales qui doit protéger une journaliste interprétée par Alison Brie et qui souhaite interviewer un dictateur sud-américain.

Enfin, pour se préparer à Noël, le film Un lutin pour Noël sera disponible le 24 novembre.

Calendrier des films par dates de sortie

Les nouvelles séries

Du côté des séries, la programmation de Prime Video est bien moins importante. Il y aura tout de même, enfin, la saison 2 d'Invincible, ainsi qu'une vraie curiosité avec 007 : En route pour le million. Une émission de téléréalité dans laquelle neuf candidats doivent surmonter des défis dans le but de remporter 1 million de dollars.

The Kidnapping Day saison 1 (02/11)

Invincible saison 2 (03/11)

007 : En route pour le million saison 1 (10/11)

S.W.A.T saison 5 (15/11)

Découvrez également les nouveautés de novembre sur Netflix et Canal+.