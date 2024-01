Prime Video : les nouveautés de février 2024, avec des rires et des larmes

On va beaucoup rire en février sur Prime Video avec le retour de "LOL : Qui rit, sort !", mais la plateforme aura bien d'autres choses à proposer. Voici les nouveaux films et les nouvelles séries à venir.

Les nouveaux films de février

Une belle quantité de films avait rejoint le catalogue de Prime Video en janvier. Pour février, la plateforme de streaming va un peu réduire le nombre d'ajouts, mais il y aura tout de même de quoi faire avec une variété de classiques et une poignée de nouveautés. Les fans de Riverdale seront d'abord heureux de retrouver Camila Mendes dans la comédie romantique Surclassée (9 février). Dedans, la comédienne interprète une stagiaire d'une grande galerie d'art. Invitée à participer à un voyage d'affaires à Londres, elle va faire la rencontre d'un bel et riche homme, et lui mentir sur sa situation, se faisant passer pour la directrice. Un petit mensonge qui aura de grandes conséquences.

Surclassée ©Prime Video

Autre nouveauté, le film musical de Jennifer Lopez This is Me...Now, le film (16 février). Une œuvre originale qui s'annonce étonnante, et conçue pour accompagner le nouvel album de la chanteuse. Découvrez la bande-annonce ci-dessous :

Enfin, du côté des classiques, il y en aura pour tous les goûts sur Prime Video avec, dès le 1er février, le chef-d'œuvre West Side Story de 1961, l'excellent thriller de Brian De Palma L'Impasse, la géniale comédie dramatique Il était temps avec Domhnall Gleeson, Rachel McAdams et Margot Robbie dans un petit rôle, ou encore le délirant Snatch : Tu braques ou tu raques, avec Brad Pitt en boxeur gitan. Pour le plaisir, on vous remet un de ses meilleurs moments dans le film.

Tous les films mis en ligne sur Prime Video en février

Les nouvelles séries de février

Les abonnés de Prime Video auront également un beau programme de séries en février, à commencer par Nudes (1er février). Une production française qui présente trois histoires différentes en suivant la thématique de l'envoi de photos intimes. Trois parties pour trois personnages qui vont voir leur vie être bouleversée de différentes manières. Mais la série est surtout un moyen de représenter la jeunesse d'aujourd'hui et d'aborder de nombreux sujets à la manière de Skins.

Enfin, il sera difficile de ne pas rire avec la saison 4 de LOL : Qui rit, sort ! (16 février), portée par un casting très prometteur. Et on pourra se laisser porter par un mystère avec La reina roja (29 février), thriller espagnol avec Vicky Luengo (Antidisturbios). Voici le synopsis :

Avec un QI de 242, Antonia Scott est officiellement la personne la plus intelligente de la planète. Son intelligence a fait d'elle la "Reine rouge" d'un projet policier secret et expérimental, mais ce qui semblait être un don est devenu une malédiction, et elle a fini par tout perdre. Lorsque le fils d'un puissant magnat est retrouvé sauvagement assassiné et que la fille de l'homme le plus riche d'Espagne est kidnappée, l'organisation Red Queen est mise en place pour réactiver Antonia...

Toutes les séries mises en ligne sur Prime Video en février