Prime Video : quels films et séries arrivent sur la plateforme en août ? Découvrez l'agenda

Découvrez sans plus attendre l'agenda complet des nouveautés films et séries attendues sur Prime Video en ce mois d'août 2024. Une énorme série revient à la fin du mois, ainsi que 45 nouveaux films. L'été se poursuit de la plus belle des manières !

Prime Video : l'agenda des nouveaux films d'août Après Netflix qui a présenté un agenda bien fourni, c'est au tour de Prime Video de dévoiler ses nouveautés cinéma et séries pour ce mois d'août 2024. Après un mois de juillet déjà riche en nouveaux films, c'est de nouveau la fête pour les cinéphiles qui pourront découvrir pas moins de 45 nouveaux longs-métrages sur la plateforme ! Parmi ces nouveautés, certaines attirent particulièrement notre attention comme le récent John Wick 4 avec Keanu Reeves, le film original Jackpot ! avec John Cena, ou encore l'arrivée de deux sagas cultes : Rocky et Resident Evil. Parmi les nouveautés déjà disponibles, il y a le blockbuster sud-coréen Alienoid : Les Protecteurs du Futur, dont la suite est attendue au cinéma le 28 août. Alienoid : Les Protecteurs du Futur (Disponible)

Moonrise Kingdom (01/08)

Sicario (01/08)

Sicario 2 : La Guerre des Cartels (01/08)

Le Coup du Siècle (01/08)

L'affaire Thomas Crown (01/08)

Agents très spéciaux - Code U.N.C.L.E. (01/08)

Batman Vs Superman Dawn Of Justice (01/08)

The Missouri Breaks (01/08)

Les Mythos (01/08)

O'Brother (01/08)

Filles de bonne famille (01/08)

RocknRolla (01/08)

Le Flingueur (01/08)

Pulsions (01/08)

Si Beale Street Pouvait Parler (01/08)

Par-dessus-bord (01/08)

Stan & Ollie (01/08)

Burn After Reading (01/08)

Resident Evil (01/08)

Resident Evil : Apocalypse (01/08)

Resident Evil : Extinction (01/08)

Resident Evil : Afterlife (01/08)

Resident Evil : Retribution (01/08)

Resident Evil : Chapitre Final (01/08)

Resident Evil : Bienvenue À Raccoon City (01/08)

Rocky (01/08)

Rocky II (01/08)

Rocky III (01/08)

Rocky IV (01/08)

Rocky V (01/08)

Rocky Balboa (01/08)

Creed : L'héritage de Rocky Balboa (01/08)

Creed II (01/08)

Creed III (01/08)

Women Talking (08/08)

One Fast Move (08/08) - Amazon Original

Knox Goes Away (09/08) - Amazon Exclusive

Jackpot! (15/08) - Amazon Original

Dark Places (15/08)

Tempête de boulettes géantes (15/08)

The Night Clerk (15/08)

65 : La terre d’avant (15/08)

Press Play (16/08) - Amazon Exclusive

John Wick : Chapitre 4 (22/08) L'agenda des nouveautés séries Côté nouveautés séries, on notera l'arrivée de la série d'animation Batman : Caped Crusader que les fans attendent avec impatience, mais également le lancement de la saison 2 de la série dérivée du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, attendue le 29 août sur la plateforme. Batman : Caped Crusader S1 (01/08) - Amazon Original

FBI : Portés Disparus S1 à S6 (01/08)

Person of Interest S1 à S5 (15/08)

Angry Birds : Mystery Island S2 (20/08) - Amazon Original

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir S2 (29/08) - Amazon Original