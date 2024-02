Prime Video : les nouveautés de mars sont là, avec des films très attendus

Découvrez les nouveaux films et les nouvelles séries qui rejoignent le catalogue de Prime Video en mars. Au programme, le nouveau film de Michael Mann, un Jake Gyllenhaal très énervé ou encore la première série de Booba.

Les nouveaux films de mars

Déjà en février, on avait remarqué une baisse du nombre de nouveautés qui rejoignaient le catalogue de Prime Video, en comparaison à un mois de janvier très fourni. Rebelote en mars avec moins d'ajouts, mais tout de même beaucoup de qualité. Dès le 1er mars, profitant certainement de la sortie de Dune 2 (le 28 février en salles), la plateforme de streaming propose un autre film de Denis Villeneuve, l'un de ses plus beaux, avec Premier contact.

Le même jour, les nostalgiques pourront se refaire la trilogie Retour vers le futur, ou encore partir pour les étoiles avec le cultissime Stargate, la porte des étoiles. Et pour les adeptes d'action, rendez-vous le 15 mars pour (re)voir les deux films Jack Reacher avec Tom Cruise, et le 21 mars pour découvrir l'opposition de Jake Gyllenhaal et Conor McGregor dans Road House.

Mais c'est surtout le 8 mars qu'il y aura un véritable événement sur Prime Video avec la mise en ligne de Ferrari, nouveau long-métrage de Michael Mann. Le réalisateur est enfin de retour, 8 ans après Hacker (2015). Cette fois, le cinéaste s'attaque à une immense figure du sport automobile en la personne d'Enzo Ferrari, fondateur de la célèbre écurie. Pas question cependant pour Michael Mann de faire un biopic classique. Le réalisateur, qui renoue avec le genre après Ali (2001), a fait le choix de centrer son récit sur une période très précise de la vie d'Enzo Ferrari, en 1957, alors que son entreprise est au plus mal financièrement. Pour la sauver, il lui faudra un exploit. Que ses pilotes remportent l'emblématique course Mille Miglia.

Ferrari ©Néon

Notons enfin que Michael Mann avait en tête un film sur Enzo Ferrari depuis le début des années 1990. L'attente fut donc longue, pour lui et les fans du cinéaste. Avec Adam Driver dans le rôle titre, ainsi que Penélope Cruz et Shailene Woodley au casting, Ferrari sera à ne pas manquer.

Tous les films sur Prime Video en mars

Les nouvelles séries de mars

Peu de choses à se mettre sous la dent niveau série ce mois-ci sur Prime Video. Mais un programme devrait capter l'attention des abonnés : Ourika. Il s'agit de la première série co-créée par le rappeur Booba, avec Clément Gournay et Clément Godart et Vincent L’Anthoën. Au casting, on retrouve Adam Bessa dans le rôle principal. Voici le synopsis et le teaser :

2005, dans une cité de la banlieue parisienne en proie aux émeutes, la famille Jebli règne en maître sur le trafic de cannabis. Alors que les quartiers s’embrasent, un grand coup de filet des Stups fait exploser le clan. Driss, le plus jeune fils, est contraint de reprendre l’affaire familiale alors qu’il se destinait à une carrière dans la finance. Face à lui, William, un flic de quartier débutant et ambitieux, est déterminé à le faire tomber. Leur ascension parallèle fulgurante va changer leur destin à jamais.

