Quatre Garçons pleins d'avenir : l'équipe donne des nouvelles de la suite

L'équipe de "Quatre Garçons pleins d'avenir" prépare une suite de la comédie culte. Une vidéo (en une d'article) et Olivier Brocheriou donnent des nouvelles du projet qui s'est trouvé un producteur.

Quatre Garçons pleins d'avenir, la comédie culte

Avec le temps, Quatre Garçons pleins d'avenir est devenu une comédie culte. Réalisé par Jean-Paul Lilienfeld en 1997, le film avait fait 600 000 entrées dans les salles et beaucoup ont par la suite rattrapé le film avec ses sorties vidéos. On y suit un étudiant en première année de droit à la faculté d'Aix-en-Provence, Arnaud Allard, qui vient de rater pour la troisième fois ses examens. Déprimé, il peut compter sur ses bons potes Axel, Johan et Julien (dit Breitling) pour lui remonter le moral. Au volant de la voiture nouvellement tunée d'Arnaud, les quatre amis vont alors aller de soirée en soirée, et surtout de galères en galères, pour faire oublier son échec à Arnaud.

La comédie enchaîne les situations folles et surtout les répliques mythiques. Pour vous faire une idée, en voici un passage culte.

Où en est la suite ?

Au milieu de l'été 2020, on apprenait qu'Olivier Brocheriou, Stéphan Guérin-Tillié, Olivier Sitruk et Eric Berger étaient réunis pour une suite de Quatre garçons pleins d'avenir. Une première séance d'écriture était annoncée et les fans de la première heure ont vite réagit positivement à cette nouvelle. Un an après, on a quelques nouvelles de ce projet. Sur la page Facebook du film, le réalisateur Jean-Paul Lilienfeld a posté une vidéo avec les quatre interprètes (disponible en une d'article).

Ils sont accompagnés notamment du producteur Benjamin Gufflet qui a donc décidé de produire ce nouveau film. Il a notamment officié comme producteur exécutif de Je te veux moi non plus de Rodolphe Lauga, Inès Reg et Kévin Debonne, disponible sur Amazon Prime Video, et a co-fondé la société 7833 Productions avec Rodolphe Lauga. Il a également co-produit La Source, une belle découverte de 2019 (voir notre critique). Un ajout déterminant et une bonne nouvelle pour l'avancée du projet.

Quatre Garçons pleins d'avenir ©AMLF

Enfin, contacté par CinéSéries, Olivier Brocheriou nous expliquait que l'écriture du scénario était en cours. Ayant déjà attendu plus de vingt ans pour lancer cette suite, ils souhaitaient prendre leur temps pour faire les choses le mieux possible. Le titre initialement annoncé Les Relous pourrait également changer pour éventuellement "garder la marque Quatre Garçons pleins d'avenir, mais rien n'est définitif pour le moment". Enfin, la vidéo se termine tout de même avec un petit teasing via une boîte de Pinky Balls qui devrait avoir son importance...

D'autres informations devraient être données prochainement, toujours via cette page Facebook qu'on vous invite à suivre.