Quentin Tarantino déclare que 2019 a été une année de guerre contre Star Wars et Marvel

Le cinéaste Quentin Tarantino rejoint le combat des réalisateurs contre les mastodontes Marvel et Star Wars. Il déclare ainsi qu’une guerre a lieu entre les films indépendants et les grosses franchises hollywoodiennes.

Il est en ce moment au top de sa forme. Son dernier film, Once Upon a time in Hollywood a décroché 10 nominations aux Oscars. Mais Quentin Tarantino est, semble-t-il, remonté contre les grosses productions. C’est un sujet animé depuis plusieurs semaines, depuis que Martin Scorsese a déclaré que les films Marvel n’étaient pas du cinéma. Tout le monde cherche à mettre son grain de sel dans ce débat plutôt stérile, entre les pro-Marvel et ceux qui soutiennent Martin Scorsese. Aujourd’hui, c’est Quentin Tarantino qui rejoint cette discussion.

« Une guerre des films a eu lieu en 2019 »

Lors d’une interview avec Deadline, Quentin Tarantino a offert son point de vue sur l’état actuel du cinéma hollywoodien. Il pense qu’une « guerre des films » a eu lieu en 2019 :

Les produits commerciaux qui appartiennent aux conglomérats, les projets que tout le monde connaît, que ce soit Marvel Comics, Star Wars, Godzilla, James Bond, ces films n’ont jamais eu une meilleure année que l’année dernière. Ils ont eu une domination mondiale complète. Mais beaucoup de gens ont réclamé des films originaux, ils ont demandé à voir des films indépendants, et ce au cinéma. Cela a entraîné une année très dense, au combat acharné.

Contrairement à ses collègues, Quentin Tarantino ne condamne pas complètement les films Marvel et autres blockbusters. Les déclarations de QT montrent ce qu’il pense du cinéma. Il affirme que le cinéma indépendant a des difficultés à garder la tête hors de l’eau. Depuis un certain temps maintenant, les films franchisés dominent largement le box office, et le réalisateur explique aussi dans la même interview que c’était peut-être la dernière année pour faire un film comme Once Upon a Time… in Hollywood.

Quentin Tarantino devait même se ranger du côté de ces grosses machines hollywoodiennes, puisqu’il devait réaliser un film Star Trek. Mais il semblerait que ce projet soit abandonné, laissant ainsi le cinéaste fidèle à ses engagements personnels. Il poursuit ses propos en parlant d’Avengers : Endgame et de ses propres nominations aux Oscars :

C’était vraiment une année groovy. C’était difficile de combattre quelque chose comme Avengers : Endgame, qui, pendant un mois avant et après sa sortie, était au centre de toutes les attentions médiatiques. En tout cas, je suis vraiment fier d’être nominé au côté de ces autres films. C’est un cinéma qui ne tombe pas dans la case des blockbusters.

Les Oscars 2020 auront lieu le 10 février prochain. Once Upon a Time In Hollywood comptabilise dix nominations dont celles de Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio, Meilleur second rôle pour Brad Pitt et Meilleur scénario original.