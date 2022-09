Quentin Tarantino se lâche sur Indiana Jones et éparpille le troisième film

Quentin Tarantino n'a pas encore mis en chantier un nouveau long-métrage, mais il se fait entendre et envoie des coups de tête dans tous les sens. Dernière victime en date, "Indiana Jones et la Dernière Croisade", que le réalisateur de "Pulp Fiction" a bruyamment descendu dans un podcast.

Quentin Tarantino tout feu tout flammes

Depuis Once Upon a Time... in Hollywood, Quentin Tarantino n'a pas renfilé sa casquette de réalisateur. Au grand désespoir de ses fans, qui attendent impatiemment son dixième film. Et qui, selon les dires du cinéaste, pourrait bien être son dernier... On en est encore loin, et dans l'intervalle l'auteur de Pulp Fiction et Django Unchained enchaîne les déclarations, toutes plus salées les unes que les autres.

Quentin Tarantino sur le tournage de "Once Upon a Time... in Hollywood" ©Sony Pictures

Récemment, il a ainsi donné son avis sur le grand succès de 2022 Top Gun : Maverick, a chanté les louanges de Les Dents de la mer et a envoyé un tacle à la gorge au cinéma de François Truffaut. En pleine forme, il poursuit donc son oeuvre de commentateur du 7e art et s'est exprimé sur une saga mythique et adorée par le public : Indiana Jones.

Plus précisément, il a donné dans le podcast Reelblend son opinion sur le troisième opus de la saga, Indiana Jones et la Dernière Croisade. Et attention, ça pique fort !

"QT" balaye le film avec Harrison Ford et Sean Connery

Sorti en 1989, réalisé par Steven Spielberg et porté par Harrison Ford et Sean Connery, Indiana Jones et la Dernière Croisade est souvent cité comme l'opus préféré du public. Le film d'aventures rassemble Indiana Jones et son père dans une course contre-la-montre avec les nazis pour mettre la main sur le Saint Graal, et avait fini l'année au sommet du box-office mondial.

Quand Quentin Tarantino organise un barbecue - Indiana Jones et la Dernière Croisade ©Paramount Pictures

Drôle, haletant, spectaculaire et pouvant compter sur la popularité de Sean Connery, Indiana Jones et la Dernière Croisade a ainsi à peu près convaincu tout le monde. À l'exception donc de Quentin Tarantino.

Je préfère Le Royaume du crâne de cristal à celui avec Sean Connery. Je n’aime pas La Dernière Croisade, je ne l’aime pas du tout. Il est tellement ennuyeux. Il est chiant. Et il (Sean Connery, ndlr) ne joue pas un personnage intéressant, tout est très prévisible. C’est comme dans Arrête ou ma mère va tirer !

C'est ce qu'on appelle une frappe massive. Plutôt que de se contenter de dire qu'il n'apprécie pas le film, il assure lui préférer le quatrième opus avec Shia Labeouf, sorti en 2008. Soit, à ce jour, le film de la saga le moins apprécié par le public. Il précise même que le personnage incarné par Sean Connery est raté. Et pour finir en beauté son attaque combo, il le compare à Arrête ou ma mère va tirer !. Une comédie qu'on peut en effet classer sans peine dans les plus gros ratés de la carrière de Sylvester Stallone.

Chacun se fera son opinion sur ce que vaut Indiana Jones et la Dernière Croisade et sur ce qu'en pense Quentin Tarantino. Dans tous les cas, des punchlines comme ça on en veut tous les jours !