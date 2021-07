Quentin Tarantino souhaite que certaines salles de cinéma restent fermées

Quentin Tarantino n’est jamais totalement étranger à la controverse. Le génial réalisateur a affirmé que, selon lui, certaines grandes chaînes de cinéma mériteraient de rester fermées.

Quentin Tarantino : le roi de la punchline

Dernièrement, le célèbre metteur en scène arpente les plateaux de télévision pour faire la promotion de son nouveau livre : Once Upon a time… in Hollywood, une adaptation en roman de son dernier film. Pour l’occasion, Quentin Tarantino s’est étendu sur de nombreux sujets. Il a par exemple abordé l’intrigue de son prochain et dernier film, sans pour autant révéler quoi que ce soit. Le cinéaste a également déclaré, que pendant un temps, il voulait faire un remake de Reservoir Dogs. Le réalisateur est aussi revenu sur la polémique Bruce Lee et sur le sujet Harvey Weinstein. Enfin, dernièrement, il est revenu sur l’état des salles de cinéma en cette période post-COVID.

Certaines chaînes méritent de fermer

Quentin Tarantino est réputé pour être un cinéphile hors pair. Il a toujours partagé un énorme respect pour le septième art et ses artisans. Cette fidélité inébranlable au cinéma signifie que Tarantino a aussi un grand respect pour le processus cinématographique dans son ensemble. Pourtant, selon Variety, lors d’une interview dans le podcast Armchair Expert de Dax Shepard, QT a clairement indiqué qu’il n’était pas fan de tous les cinémas, et de tous les exploitants de salle. Il a notamment pointé du doigt le fonctionnement des grosses firmes et des multiplexes, qu’il ne porte pas vraiment dans son cœur. Il est même allé jusqu’à dire que ce type de salle devrait rester fermé :

Je n’apprécie jamais la fermeture d'un cinéma, mais certains de ces exploitants méritaient de fermer. Certaines de ces chaînes ont de toute façon retiré toute la particularité des films.

Quentin Tarantino ©VOI

Quentin Tarantino n’a jamais caché son intérêt pour les petites salles de cinéma, et son dégoût pour les immenses multiplexes. Par ailleurs, le cinéaste a récemment acheté un nouveau cinéma dans la région de Los Angeles, nommé le Vista. Après avoir déjà réaménagé le New Beverly, Tarantino acquiert donc son deuxième cinéma, pour le plus grand plaisir de ses fans, qui tenteront de l'apercevoir, sous sa casquette de cinéphile.