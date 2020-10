Ready Player One 2 : découvrez le synopsis

L'OASIS de "Ready Player One" va rouvrir ses portes avec un second roman dont la sortie est imminente. Ernest Cline donne une suite à son classique qui a été porté sur grand écran par Steven Spielberg. On sait enfin de quoi elle va parler et ce qui peut nous attendre dans un probable autre film.

Ready Player One : un roman puis une adaptation au cinéma

Avant d'être le dernier film en date de Steven Spielberg, Ready Player One c'est un livre écrit par Ernest Cline. Dans les deux cas, l'intrigue est la même. En 2045, le monde sombre peu à peu. Des crises et l'irresponsabilité des hommes ont enclenché une ère dominée par l'incertitude du lendemain. Pour fuir la réalité, un monde virtuel et connecté qui répond au nom de l'OASIS a été inventé par le mystérieux James Halliday. Les gens peuvent se connecter avec des casques de réalité virtuelle et ainsi devenir une autre personne, sous la forme d'un avatar. Lorsque le créateur de l'OASIS disparaît, il laisse derrière lui un trésor sous forme d'oeuf de Pâques que les joueurs du monde entier convoitent. À la clé, une grande richesse et surtout un contrôle de ce monde virtuel. Une quête dans laquelle va s'engager le jeune Wade, persuadé qu'il peut y arriver et voir sa vie changer. Mais le trésor attise les convoitises et il ne sera pas le seul sur le coup.

Ready Player One est une oeuvre qui exploite la pop culture sous toutes les coutures avec des références dans tous les sens. C'est ce point en particulier qui fait son originalité et qui la rend attractive pour le public. Ernest Cline a décidé de donner suite à son roman et le résultat arrive en novembre prochain aux USA - aucune date n'est annoncée en France et ailleurs. Logiquement titré Ready Player Two, ce second opus devrait s'inscrire dans la continuité. Personne ne savait jusqu'ici ce qu'il allait raconter, jusqu'à aujourd'hui. La trame principale est enfin révélée.

Un synopsis, en attendant un second film ?

Le scénario débutera seulement quelques jours après les exploits de Wade. Le jeune homme pensait avoir atteint le but ultime mais il va se rendre compte qu'un secret technologique peut permettre non seulement de rendre l'OASIS encore plus belle, mais également le monde réel. Sauf qu'une nouvelle aventure se profile à l'horizon, avec encore un autre oeuf de Pâques à découvrir. Le dernier, normalement. Évidemment, un tel prix va lancer un grand méchant sur ses traces. Et ce dernier sera prêt à tout pour mettre la main dessus, même à tuer des personnes. Il n'y a que Wade qui peut s'opposer à lui et l'empêcher de faire des dégâts dans les deux mondes...

En toute sincérité, on s'attendait à quelque chose d'un peu plus différent que le premier volet. Là, l'intrigue semble quand même très proche de la précédente. À voir dans les faits mais c'est qui en ressort dans l'immédiat.

La publication à venir pourrait déclencher le lancement d'une suite au cinéma. Tye Sheridan, l'acteur principal, déclarait dernièrement qu'il adorerait en faire partie mais il savait que ça n'arriverait pas tant que le livre n'était pas sorti. Le premier avait été fait pour la rondelette somme de 175 millions de dollars et avait permis d'en empocher 582,8 millions. Il y a de grandes chances pour qu'un autre film soit lancé prochainement.

Rien ne dit encore que Steven Spielberg voudra forcément être derrière la caméra, on sait que la conception de Ready Player One avait été longue et complexe, en raison des technologies qui étaient employées. Mais maintenant qu'il a décidé ne pas réaliser Indiana Jones 5, il doit avoir du temps libre pour un aussi gros projet.