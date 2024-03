Ready Player Two : Steven Spielberg donne enfin des nouvelles du film

Alors que les fans attendent depuis un long moment de pouvoir découvrir "Ready Player Two", le projet ne semblait plus avancer. Mais Steven Spielberg vient de donner une bonne nouvelle sur le sujet.

À quand Ready Player Two ?

Cela fait maintenant près de six ans que le 34e long-métrage de Steven Spielberg est sorti dans les salles. Ready Player One se déroule en 2045, alors que le monde connaît de nombreuses catastrophes. Pour échapper à cette dure réalité, les humains peuvent se réfugier dans un univers virtuel, l’OASIS. L’inventeur de ce monde numérique a décidé de léguer sa fortune à la personne qui découvrira "l’œuf de Pâques"qu’il a dissimulé dans son jeu avant de disparaître. Un adolescent, Wade Watts, fait partie de ceux à tenter sa chance pour le trouver.

Ready Player One a plu au public à sa sortie. Selon Box Office Mojo, le film basé sur le livre d’Ernest Cline a récolté plus de 583 millions de dollars dans le monde. De quoi le placer à la sixième place des plus gros succès de la carrière de Spielberg. Après une telle réception, une suite a longuement été évoquée. Et alors que le projet semblait être au point mort, on a enfin des nouvelles positives de son avancée.

Spielberg confirme le film, mais ne le réalisera pas

Sur son site Showbiz 411, Roger Friedman a partagé une nouvelle importante sur la suite de Ready Player Two. Il a ainsi révélé que, lors d’une interview avec Spielberg, ce dernier lui avait confié que le film verrait bel et bien le jour. En revanche, le célèbre cinéaste a aussi révélé qu’il ne serait cette fois pas derrière la caméra. Il sera toutefois impliqué en tant que producteur.

Spielberg n’a pas donné d’information sur la personne qui prendrait sa place à la réalisation de Ready Player Two. On ne sait pas non plus si Zak Penn, l’auteur du scénario du premier film, écrira aussi cette suite. La même incertitude demeure pour le casting. En tout cas, Tye Sheridan, la star du premier film, avait clairement expliqué en 2020 qu’il adorerait revenir pour la suite.

Le cinéaste réfléchit à ses prochains longs-métrages

Spielberg n’a donné aucune information sur le début du tournage de Ready Player Two. Ni sur sa date de sortie. De toute évidence, il va falloir attendre un bon moment avant de pouvoir découvrir le film. Comme évoqué en octobre 2020, le scénario pourrait en tout cas être basé sur le livre écrit par Ernest Cline et Arnaud Regnault.

En attendant, Spielberg réfléchit aux prochains projets qu’il réalisera. Selon Roder Friedman, parmi ces projets pourrait se trouver uneadaptation du livre The Kidnapping of Edgardo Mortara. Cela fait aussi un long moment qu’il doit réaliser un remake de Bullitt, qui devrait être porté par Bradley Cooper.