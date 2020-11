Resident Evil : le reboot se dévoile dans des images du tournage

Outre les projets produits par Netflix, la franchise « Resident Evil » sera également de retour sur grand écran. En effet, le cinéaste Johannes Roberts tourne en ce moment un reboot de la saga de Paul W.S. Anderson, dont on peut découvrir quelques images des coulisses.

Resident Evil : la franchise est partout

Initialement, Resident Evil est une franchise de jeux vidéos mondialement célèbre. Le tout premier jeu, développé par Capcom, est sorti en 1996 sur la première Playstation. Suite au succès de ce premier opus, de nombreux autres jeux ont vu le jour depuis plus de vingt ans. Comme une évidence, la franchise a été dérivée au cinéma avec 6 films, tous portés par Milla Jovovich. Le premier, réalisé par Paul W.S. Anderson (qui reviendra pour trois autres volets), est sorti en 2002. En tout, ces six films ont rapporté plus de 1,2 milliard de dollars au box-office.

À l'heure actuelle, Netflix travaille ardemment sur la franchise. La plateforme désire développer simultanément une série en live action et une série animée dérivées de la franchise vidéo-ludique. La série live est dirigée par Andrew Dabb, et est attendue courant 2021 sur Netflix. Quant à la version animée, elle est déjà bien avancée puisqu'une première bande-annonce est tombée il y a quelques semaines. Et au milieu de tout ceci, un reboot cinématographique est également en cours de production.

Les premières images du reboot

La licence reviendra donc également sur les grands écrans puisque Johannes Roberts travaille actuellement sur un reboot de Resident Evil. Ce dernier, qui a notamment mis en scène 47 Meters Down et Strangers : Prey at Night, est actuellement en plein tournage de ce reboot à Ontorio, au Canada. Côté casting, le film réunira notamment Kaya Scodelario, Tom Hopper, Neal McDonough et Donal Logue, qui vient récemment de rejoindre la distribution. En 2019, Johannes Roberts promettait au micro de Screenrant que :

Ce sera super effrayant. Nous revenons aux racines du jeu. Pour le moment, je ne suis pas censé en dire plus, mais ce sera très fun.

Mais à l'heure actuelle, les fans pensent que le film se basera davantage sur le jeu Resident Evil VII : BioHazard, sorti en 2017. Un opus qui ne se déroulait pas à Racoon City mais en Louisiane. Mais récemment, des photographies prises par des fans laissent entendre que le film se déroulera bien dans la ville culte, et montrent un aperçu du tournage de ce nouveau Resident Evil, dévoilant l'ampleur des décors. L'occasion de voir notamment la reconstruction du commissariat de Racoon City. On vous laisse avec ces photos en question en attendant plus amples informations :