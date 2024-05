Riddick 4 : le prochain film avec Vin Diesel avance enfin !

La saga "Riddick" sera bientôt de retour avec un quatrième film annoncé. Le long-métrage, toujours porté par Vin Diesel, s'apprête à rentrer en production.

Riddick 4 va rentrer en production

Voilà un moment que les fans de Riddick attendent de retrouver cet antihéros, créé initialement pour le film Pitch Black (2000). Après cette série B très efficace, Vin Diesel avait repris le rôle dans le bien plus ambitieux Les Chroniques de Riddick (2004). Il a fallu ensuite attendre près de 10 ans pour avoir un troisième opus avec Riddick (2013), toujours réalisé par David Twohy (à la réalisation des trois films). Une nouvelle décennie s'est écoulée maintenant, mais Vin Diesel souhaite encore raconter des choses sur le guerrier furien. Début 2023, l'acteur avait promis qu'une nouvelle œuvre cinématographique allait voir le jour. Et un an plus tard, les choses semblent enfin se concrétiser pour Riddick 4 - en dépit des accusations d'agression sexuelle par une ancienne assistante dont a fait l'objet Vin Diesel fin 2023.

On apprend en effet par Variety que Riddick 4 va entrer en production d'ici peu, le 26 août prochain, et sous le titre Riddick : Furya. Le média américain précise que le film devrait être tourné en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. Il n'y a évidemment pas encore de date de sortie, mais on sait déjà qu'elle devrait être la base du scénario.

Au programme du prochain film

Dans ce Riddick 4, le héros nyctalope retournera sur sa planète natale, Furya. Un lieu qui abritait la plus grande race de guerriers de l'univers et dont Riddick est l'un des seuls rescapés. Alors qu'il pense découvrir un monde en ruines, il va retrouver d'autres Furyans qui se battent pour survivre contre un nouvel ennemi puissant. Riddick va alors les rejoindre et se rendre compte que certains lui ressemblent plus qu'il n'aurait pu l'imaginer.

Quelques jours avant cette annonce, Vin Diesel a posté sur son compte Instagram une photo de Riddick 3 (voir ci-dessous), comme pour teaser le début imminent du tournage. L'acteur devra bien gérer son agenda puisqu'il est aussi attendu dans Fast & Furious 11, dont la sortie vient d'être repoussée à 2026.