"J'ai été blessé" : Ridley Scott très remonté contre James Cameron après Aliens

Avec la carrière qu'il a, Ridley Scott peut se permettre de dire à peu près ce qu'il veut sans craindre de conséquences. C'est pour cette raison qu'on se délecte à chacune de ses sorties qui contiennent généralement de sacrées punchlines. Comme lorsqu'il a répondu aux critiques sur Napoléon. Ou son "allez vous faire foutre" adressé à ceux qui trouvaient Blade Runner trop lent.

Le réalisateur n'a en effet aucun problème à évoquer le passé, même pour parler de sujets qui pourraient fâcher. C'était le cas avec Blade Runner, dont le tournage fut une mauvaise expérience pour lui. Et il est cette fois revenu sur un autre de ses films cultes : Alien. Ou plutôt, sur sa suite. Car après avoir réalisé le premier opus des aventures de Ripley, le cinéaste a vu James Cameron se charger d'Aliens, le retour sans que les producteurs lui demandent son avis. Cependant, comme il l'a révélé à Deadline, les choix du réalisateur d'Avatar n'ont pas vraiment fait plaisir à Ridley Scott.

Si son Alien est un film d'horreur assez intimiste avec une créature qui s'en va massacrer les passagers d'un vaisseau, la suite, Aliens, le retour, est bien plus explosive avec une ribambelle de monstres et une troupe de militaires pour les affronter. Un changement d'ambiance que Ridley Scott n'a pas accueilli chaleureusement, mais sur lequel il ne pouvait rien dire.

Quand (James Cameron) m'a appelé, il était très gentil, mais il a dit : "C'est difficile, ta créature est tellement unique. C'est difficile de la rendre à nouveau effrayante, en terrain connu". Il m'a donc dit qu'il allait opter pour plus action, et un style plus militaire. J'ai répondu, ok. Et c'est la première fois que je me suis dit "Bienvenue à Hollywood".