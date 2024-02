Road House en streaming, Jake Gyllenhaal et Doug Liman ont "fait le choix de l'argent"

Après la sortie houleuse de Doug Liman sur son film "Road House", de nouvelles révélations avancent que le réalisateur et Jake Gyllenhaal ont privilégié un plus gros budget à une sortie en salles.

Road House : une sortie compliquée pour le film avec Jake Gyllenhaal

Sur le papier, il n'y avait pas forcément grand chose à attendre de Road House, remake du film de 1989 avec Patrick Swayze. Mais voyant Jake Gyllenhaal affuté comme jamais, il y avait de quoi penser qu'il y aurait du public pour découvrir l'histoire d'un ancien combattant UFC qui devient videur de bar et fait face à un gang local. Puis, la bande-annonce du long-métrage a été révélée, promettant une vraie dose d'action et de violence. Tous les voyants étaient au vert, jusqu'à ce que le réalisateur Doug Liman annonce vouloir boycotter son propre film.

Le cinéaste a fait part de sa déception de voir Road House être diffusé uniquement en streaming sur la plateforme Prime Video. Lui, et Jake Gyllenhaal, auraient préféré une sortie en salles. Et le duo aurait même organisé une projection privée sur le yacht de Jeff Bezos pour essayer de convaincre le patron d'Amazon de leur offrir ce type de sortie. Mais n'ayant pas eu gains de cause, Doug Liman a balancé tout ce qu'il pensait de l'entreprise, estimant que pour la société les films ne servent "qu'à vendre des accessoires de plomberie".

La sortie de Doug Liman était plutôt surprenante. On comprenait alors sa frustration puisque, d'après lui, des promesses n'auraient pas été tenues. Cependant, il se pourrait qu'il y ait une autre version dans cette histoire. À en croire Variety, Doug Liman et Jake Gyllenhaal seraient directement responsables de cette sortie uniquement sur Prime Video après avoir opté pour un plus gros budget.

"Ils ont tous pris l'argent"

Les négociations entre MGM et le duo de Road House pour développer le film avaient débuté en 2021. À l’époque, il n'était que question de sortir des films en salles pour la société. Mais après le rachat d'Amazon, il a fallu rediscuter des projets à venir. Ainsi, Jennifer Salke, la directrice d'Amazon Studios, aurait proposé deux choix à Doug Liman et Jake Gyllenhaal : "Réaliser le film pour 60 millions de dollars et obtenir une sortie en salles, ou prendre 85 millions de dollars, mais avec une diffusion exclusivement en streaming". D'après une source proche de cette affaire, ils auraient donc opté pour la deuxième option : "Ils ont tous pris l'argent".

Une affirmation qui change la donne, puisque Doug Liman aurait donc eu entièrement connaissance des plans pour la sortie de Road House. Ce n'est donc qu'après la réalisation du film qu'il aurait essayé de faire pression pour obtenir également une sortie en salles. Le producteur Joel Silver aurait, lui aussi, insisté pour qu'Amazon change d'avis. Ce qui n'aurait pas été du goût de Jennifer Salke. Quelques mois plus tard, le producteur a été renvoyé et mis de côté d'autres projets pour cause de "violences verbales envers plusieurs membres du personnel".

Enfin, la sortie de Doug Liman n'aurait pas été très appréciée par certaines personnes ayant travaillé sur le film. Une source proche de l'affaire déclarant à Variety :

C'est vraiment irrespectueux envers tous ceux qui ont travaillé dur dessus. C'est un film de streaming très fun.

Road House sortira sur Prime Video le 21 mars 2024.