S.O.S. Fantômes l'héritage : une suite est-elle prévue ?

Cinq ans après le remake 100% féminin de Paul Feig, qui n'avait pas vraiment emballé le public, la saga S.O.S. Fantômes est de retour au cinéma sous l'égide de Jason Reitman. Avec S.O.S. Fantômes : L'héritage, ce dernier rend hommage aux films de son père, Ivan Reitman. Pour mêler l'ancienne et la nouvelle génération, Jason Reitman s'est intéressé à la descendance d'Egon Spengler, le chasseur de fantômes interprété par le regretté Harold Ramis.

En effet, les premiers rôles du film sont tenus par des adolescents, et plus particulièrement par la petite-fille d'Egon Spengler, Phoebe, campée par la formidable Mckenna Grace. Elle doit à son tour partir à la chasse aux fantômes, dans un émouvant parcours initiatique sur les traces de son grand-père.

Sorti dans les salles américaines le 19 novembre dernier, S.O.S. Fantômes : L'héritage a réalisé un très bon démarrage et a déjà cumulé 118 millions de dollars au box-office mondial. Une belle surprise dans un contexte encore touché par la pandémie, qui pourrait déboucher sur d'autres films.

Comme son père avant lui, Jason Reitman adorerait poursuivre l'aventure S.O.S. Fantômes, comme il nous l'a confié dans une interview:

J’espère que c’est le début d’une série de nombreux films. Nous souhaitions créer un film Ghostbusters pouvant servir de fondation à d’autres films à venir. Nous devons d’abord déterminer s’il y a un avenir. Nous devons voir si le public répond favorablement à ce film et s’il en veut plus. Si c’est le cas, j’espère que Sony soutiendra le projet. Nous souhaitions élargir la mythologie de Ghostbusters. Nous ne voyons ce film que comme le chapitre suivant de Ghostbusters. Il y a tant d’histoires à raconter.

Et d'ajouter :

J’aime vraiment ces personnages. Je les apprécie beaucoup, et plus particulièrement Phoebe. Gil Kenan et moi souhaitions créer un jeune héros. Une jeune femme qui est une brillante scientifique incomprise comme son grand-père Egon. Nous souhaitions créer une jeune femme que nos filles peuvent admirer. J’adorerais donc pouvoir continuer à raconter son histoire.