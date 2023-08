Saltburn : Barry Keoghan pris au piège dans un trailer envoûtant et inquiétant

Barry Keoghan se rapproche d'une étrange famille de l'aristocratie anglaise dans "Saltburn". Mis en scène par Emerald Fennell, réalisatrice et scénariste de "Promising Young Woman", le film se dévoile à travers une bande-annonce sublime et mystérieuse.

Saltburn : les joies et les dérives de l'aristocratie

Deux ans après la jolie surprise Promising Young Woman, récompensé par l'Oscar du Meilleur scénario original, Emerald Fennell est de retour avec son deuxième long-métrage en tant que réalisatrice. Saltburn se déroule au milieu des années 2000. Étudiant à l'université d'Oxford, le jeune Oliver Quick (Barry Keoghan) se lie d'amitié avec le richissime Felix Catton (Jacob Elordi).

Saltburn ©MGM

Ce dernier l'invite à passer "un été inoubliable" à Saltburn, son immense propriété familiale. Fasciné par l'aristocratie, Oliver accepte. Attiré par un milieu auquel il n'appartient pas, il se retrouve confronté à ses désirs les plus profonds au cours d'un séjour marqué par l'oisiveté, la décadence et la perversion. Rosamund Pike, Richard E. Grant, Carey Mulligan, Paul Rhys et Archie Madekwe complètent la distribution.

Aux États-Unis, la date de sortie de Saltburn est fixée au 24 novembre 2023. En France, le film est à découvrir prochainement sur Prime Video. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.