Salto met à l'honneur les Oscars avec une sélection de six films

Salto consacre la fin de ce mois d'avril à un nouveau cycle. Cette fois-ci, la plateforme met à l'honneur les Oscars, en proposant une sélection riche de six films. L'occasion de voir et revoir ces chefs-d'œuvres et classiques du 7ème art.

The Artist (2011)

Grand hommage rendu aux films des années 20, The Artist met en scène Jean Dujardin et Bérénice Bejo. Ils évoluent à Hollywood, et leur succès, le show-biz et l'arrivée du cinéma parlant bouleverse leur vie. Film muet en noir et blanc, riche en musiques, la beauté des images et du jeu des acteurs a su séduire le public. Le film a obtenu bon nombre de récompenses, cinq Oscars dont celui du meilleur film, meilleur réalisateur et celui du meilleur acteur en 2012.

The Artist © Warner Bros

Million Dollar Baby (2004)

Incontournable film réalisé par le célèbre Clint Eastwood, Million Dollar Baby nous emmène au cœur d'une salle de boxe où une jeune femme, Maggie (Hilary Swank), très persévérante, va tout faire pour devenir la meilleure boxeuse. Pour cela, elle doit être suivie par un excellent entraîneur. Histoire bouleversante qui prend aux tripes, le film illustre plusieurs thématiques comme la détermination, l'accomplissement personnel, la culpabilité ou les rapports intra-familiaux. Acclamé par la critique, le film a été récompensé de nombreuses fois et a reçu en 2005 notamment l'Oscar du meilleur film, celui du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice...

"Au lieu de fuir la douleur comme le ferait une personne sensée, tu t'y précipites"

Million Dollar Baby ©Warner Bros

Ben-Hur (1959)

Incroyable péplum avec Charlton Heston, Ben-Hur de William Wyler a marqué les esprits avec sa course de chars dantesque qui reste dans les annales du 7 ème art. Le film a été réalisé à une époque où les péplums étaient très en vogue à Hollywood. L'ampleur de la mise en scène est remarquable, tout comme le travail fourni pour recréer tous ces décors antiques majestueux. Il demeure l'un des trois films les plus primés du cinéma américain, avec un total de onze Oscars.

"Un homme adulte connaît le monde dans lequel il vit. Pour le moment, le monde c'est Rome."

Ben-Hur @ Metro-Goldwyn-Mayer

Un Américain à Paris (1951)

Une merveilleuse comédie musicale signée Vincente Minnelli. Le film Un Américain à Paris est rythmé par de nombreuses scènes musicales, aux chorégraphies sophistiquées. Un amour impossible, et beaucoup de rêveries. Le jeune peintre américain interprété par Gene Kelly tombe sous le charme de Lise (Leslie Caron), qui est promise à un autre homme... La danse finale se finit en apothéose. Le film a reçu six Oscars dont celui du meilleur film !

"Je jure devant Dieu que je ne connaîtrai jamais plus la faim !"

Un Américain à Paris © Metro-Goldwyn-Mayer

Casablanca (1947)

Un duo légendaire est à l'affiche de ce film de Michael Curtiz. Devenu culte grâce à Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, Casablanca retrace une histoire d'amour passionnée en Afrique du Nord durant la Seconde Guerre Mondiale. Le film a reçu trois Oscars dont celui du meilleur Scénario.

"Rejoue-le, Sam ! "

Casablanca © Warner Bros

Autant en emporte le vent (1939)

Autant en emporte le vent, réalisé par Victor Flemming, retrace une histoire d'amour sur fond de guerre de sécession. Dans le sud des États-Unis, la famille d'une jeune fille de la haute société possède une grande plantation de coton. Scarlett est très courtisée, cependant un homme se détache du lot, Rhett, interprété par Clark Gable. Le film fut récompensé et offrit notamment en 1940 à Hattie McDaniel l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle est la première interprète afro-américaine à recevoir un Oscar. La phrase finale du film raisonne toujours dans les esprits :

" Franchement ma chérie, je m'en fous."

Autant en emporte le vent © Selznick International Pictures / Metro-Goldwyn-Mayer

Ces six films classiques, devenus cultes, sont proposés par la plateforme Salto à l'occasion d'un cycle dédié aux films primés aux Oscars, à voir et à revoir en famille !