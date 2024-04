Ce soir à la TV : sorti il y a 13 ans, ce thriller avec Liam Neeson va vous retourner le cerveau

Ce soir TMC diffuse "Sans identité" (2011), un thriller plein de rebondissements avec Liam Neeson à la recherche de la vérité. Diane Kruger et January Jones l'accompagnent dans ce film de Jaume Collet-Serra.

Liam Neeson perdu à Berlin

Depuis Taken (2008), Liam Neeson a enchaîné les films d'action. Et bien souvent, l'acteur a interprété des personnages assez similaires, d'enquêteur ou d'ex-agent doté de capacités bien particulières lui permettant de casser des dents à tous ceux qu'il croisent. Cela a donné lieu à beaucoup de ratés, comme le très moyen Blacklight (2022). Mais certaines productions ont su se montrer plus malines dans leur manière d'utiliser l'aura du comédien. C'est le cas de Sans identité (2011), le quatrième long-métrage de Jaume Collet-Serra après Esther (2009), et première des quatre collaborations (à ce jour) entre la star et le réalisateur.

Sans identité ©Warner Bros. Pictures

Dans ce film, Liam Neeson interprète un docteur nommé Martin Harris. Un homme simple, marié à Elizabeth (January Jones), qui se rend à Berlin pour participer à un congrès spécialisé sur la génétique. Rien de bien excitent dit comme ça. Sauf qu'une fois arrivé à son hôtel, Martin se rend compte qu'il a oublié sa mallette avec ses papiers à l'aéroport. Il file ainsi dans un taxi pour y retourner. Mais en chemin, un accident de voiture a lieu et le laisse dans un profond coma. Quelques jours plus tard, à son réveil, Martin va retrouver sa femme, mais cette dernière ne le reconnaît plus et se trouve désormais avec un autre homme...

Sans identité, mais beaucoup de rebondissements

Tiré du roman français Hors de moi de Didier van Cauwelaert, publié en 2003, Sans identité part donc d'un scénario intrigant avec un premier twist inattendu pour le spectateur. On se demande alors si Martin est devenu fou, s'il est victime d'un complot, voire encore dans le coma et en train de rêver. Et on suit avec attention son enquête, menée avec la chauffeuse de taxi (Diane Kruger). Si la réalisation de Jaume Collet-Serra est efficace, c'est avant tout les révélations sur le film qui font tout l'intérêt de Sans identité.

Car le film parvient à tenir en haleine jusqu'à la fin, après un gros rebondissement sur la véritable identité de Martin. Un retournement qui change totalement notre perception du personnage et l'amène à remettre en question ses actions passées et ses motivations (voir nos explications sur la fin).

Sans identité est un des films du genre avec Liam Neeson les plus convaincants, et le public ne s'était pas trompé. Le long-métrage a été très rentable puisqu'il a rapporté plus de 135 millions de dollars dans le monde pour un budget de "seulement" 30 millions de dollars. Un succès qui avait donné des idées de suite, dix ans plus tard, avec une série qui était envisagée. Mais à ce jour, ce projet de spin-off n'a toujours pas vu le jour.