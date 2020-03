Sans un bruit 2 : la sortie retardée à cause du coronavirus

Alors que la suite du film d’horreur sorti en 2018 devait débarquer au cinéma dès la semaine prochaine, la sortie a finalement été repoussée à cause du coronavirus. Il faudra attendre de voir comment la situation évolue avant de connaitre la nouvelle date de sortie du film.

Le coronavirus continue d’impacter les sorties de films. Après avoir notamment forcé les distributeurs de Mourir peut attendre à repousser la sortie du prochain James Bond, on apprend désormais que c’est Sans un bruit 2 qui ne sortira pas à la date prévue.

Le réalisateur, John Krasinski, a confirmé la nouvelle via son compte Instagram, exprimant son souhait de pouvoir faire découvrir le film au plus grand nombre en même temps. Il a aussi précisé qu’il allait attendre jusqu’à ce que le public puisse le voir ensemble avant d’annoncer la nouvelle date de sortie. On ne sait donc pas encore quand on pourra découvrir la suite du film d’horreur surprise de 2018, et il faudra attendre que la situation s’améliore pour en savoir plus.

Une intrigue dans la continuité du premier film

Au niveau de la trame de cette suite, Sans un bruit 2 reprend l’histoire là où elle s’était achevée dans le premier film. On retrouvera donc le personnage d’Evelyn Abbott (Emily Blunt) et ses désormais trois enfants, Reagan (Millicent Simmonds), Marcus (Noah Jupe) et le bébé né durant le premier film, face aux monstres sensibles au moindre bruit. Alors qu’ils vont devoir s’aventurer hors de leur maison, ils vont vite s’apercevoir que les monstres en question ne sont pas la seule menace qu’ils vont devoir affronter.

En plus des trois acteurs cités qui reformeront la famille Abbott, de nouveaux venus seront au casting de cette suite. Cillian Murphy incarnera ainsi un personnage du nom d’Emmett, tandis que Djimon Hounsou prêtera ses traits à un protagoniste sobrement décrit comme « l’homme sur l’île ». Okieriete Onaodowan, qui tient l’un des principaux rôles du spin-off de Grey’s Anatomy, Station 19, jouera un policier, tandis que Blake DeLong, apparu notamment dans Dans leur regard, interprétera un personnage nommé Umpire.

Alors qu’il faudra donc attendre pour découvrir le film, des projections ont déjà été organisées aux États-Unis, et les retours du public et de la presse ont été très positifs. John Krasinski évoquait même avoir des idées pour un troisième film durant la promotion de cette suite, qui pourrait voir le jour si les résultats de Sans un bruit 2 en salles sont à la hauteur des espérances. Il faudra donc patienter pour savoir si tel sera le cas.