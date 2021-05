Sans un bruit 2 : l'ultime bande-annonce est arrivée

Retardé à cause de la crise sanitaire, "Sans un bruit 2" entrevoit enfin le bout du tunnel. La suite du succès de 2018 arrive le 16 juin prochain sur nos écrans. Pour nous y préparer, une nouvelle et dernière bande-annonce vient de sortir.

Sans un bruit 2 : une suite attendue

Sans un bruit a été un phénomène à sa sortie, avec 340.9 millions de dollars au box-office mondial et des retours largement positifs de la part de la presse comme du public. Le genre de série B qui ne coûte pas grand chose (17 millions, ce qui reste faible dans l'industrie américaine) et qui rapporte beaucoup. Son high concept est l'un des composants principaux de cette réussite. John Krasinski a imaginé un monde post-apocalyptique où les humains sont obligés de se restreindre au silence pour ne pas attirer des monstres aveugles à l'ouïe surdéveloppée. Au moindre bruit, c'est le début des ennuis.

Le second volet va approfondir l'univers en rappelant Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe. Nous devrions en découvrir plus sur l'arrivée des monstres et explorer d'autres décors. Evelyn et ses trois enfants vont prendre la route et laisser derrière eux leur maison. Un choix risqué quand on sait qu'un bébé a tendance à faire du bruit. D'autres humains seront introduits dans cette suite toujours dirigée par John Krasinski. Le principal ajout au casting s'appelle Cillian Murphy, un excellent acteur dont la simple présence provoque toujours quelque chose à l'écran.

Sans un bruit 2 ©Paramount Pictures France

Une dernière bande-annonce avant la sortie

Retardé à cause de la pandémie, Sans un bruit 2 va finir par sortir le 16 juin dans les salles françaises. La promotion est donc relancée une dernière fois avec une ultime bande-annonce. Elle fait le choix de ne pas s'attarder sur les monstres, même si l'on sait désormais à quoi ils ressemblent. Cet aperçu continue de dévoiler des passages dans le passé (à cette occasion, John Krasinski reprendra son rôle) et dans le présent. Mais il reste encore pas mal de zones d'ombre. Compte tenu de la réception de Sans un bruit, cette suite devrait aussi être un succès. On rappelle, par ailleurs, qu'un troisième film est dans les tuyaux, avec le brillant Jeff Nichols à la barre. En plus de la bande-annonce, une vidéo behind-the-scenes a été dévoilée :