Sans un bruit 3 : John Krasinski explique pourquoi il renonce à la réalisation du film

Le cinéaste John Krasinski s’exprime sur le troisième opus de la franchise « Sans un bruit ». Le metteur en scène des deux premiers films ne reviendra pas derrière la caméra lors de ce troisième chapitre, et explique cette décision.

Sans un bruit : succès inattendu

En 2018, l’acteur John Krasinski crée la surprise en mettant en scène Sans un bruit. Porté par lui-même et son épouse Emily Blunt, le long-métrage raconte le destin d’une famille de survivants dans un monde post-apocalyptique dominé par des extraterrestres ultra sensibles aux sons. Avec leurs deux enfants, ce couple apprend à survivre en faisant le moins de bruit possible. Le concept a énormément séduit la presse et les spectateurs, et le long-métrage a rapporté plus de 350 millions de dollars de recettes au box-office. Avec un tel succès, la Paramount a décidé de lancer la production d’une suite, qui est sorti il y a quelques semaines au cinéma. Initialement prévu pour voir le jour en 2020, la pandémie de la COVID-19 a retardé son lancement d’une année.

Sans un bruit ©Paramount Pictures

Ainsi, depuis le 16 juin dernier, Sans un bruit 2 a engendré plus de 225 millions de dollars au box-office, et a une nouvelle fois séduit le public. Le long-métrage prend place directement après les événements du premier film. John Krasinski est de retour à la réalisation, tandis que le casting composé d’Emily Blunt, de Millicent Simmonds et de Noah Jupe est reformé. Cillian Murphy rejoint quant à lui l’aventure. Suite à ce triomphe international, la Paramount a déjà officialisé un troisième film.

John Krasinski explique pourquoi il ne revient pas à la réalisation

Lors d’une récente interview au micro de The Empire Podcast, John Krasinski a expliqué pourquoi il ne reprendrait pas la réalisation de Sans un bruit 3. En effet, si le film est bien prévu, John Krasinski délaisse sa casquette de réalisateur au profit de Jeff Nichols. Un nom qui fait trépigner les fans d’impatience puisque ce réalisateur américain est réputé pour des films particulièrement appréciés de la presse et des spectateurs comme Take Shelter, Mud – Sur les rives du Mississippi et Midnight Special. Lors de son intervention, John Krasinski a justifié ce choix :

J’en ai eu l'idée. L'histoire du troisième opus est quelque chose que j'ai inventée. Vraiment, la seule personne à laquelle je pensais lorsqu'on m'a demandé si je transmettrais cela, c’était Jeff. Je pense qu'il est l'un des meilleurs cinéastes, Mud est l'un de mes films préférés. C'est exactement le genre de peinture que nous peignons dans Sans un bruit, des personnages très organiques dont vous tombez amoureux.

Si John Krasinski ne reviendra pas à la réalisation de ce nouveau film, il en reste cependant l’instigateur. C’est encore lui qui signe le scénario de cette suite, pour le grand plaisir des fans. Quant à Jeff Nichols, c’est effectivement un choix logique, et on ne peut qu’approuver le conseil de Krasinski : Mud est un petit chef d’œuvre !

Sans un bruit 2 ©Paramount Pictures

Puis, le comédien a abordé le sujet de ce troisième volet. Pour le moment, on ne sait pas exactement si le film va encore une fois se concentrer sur la famille Abbotts, ou partir vers d’autres horizons. Actuellement, le projet de spin-off est également évoqué. John Krasinski a apporté quelques éléments de réponse :

Est-ce que ça va continuer avec les Abbotts ? Qui sait ! Non, je vais vous dire que c'est… Je suis vraiment excité par le troisième volet parce qu'il va faire quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant.

Voilà, on n’en saura donc pas plus. Mais une chose est certaine, les spectateurs seront sûrement de nouveau au rendez-vous !