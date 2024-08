Dispo sur Netflix : ce film d’horreur au début traumatisant a récolté 340 millions de dollars pour 20 fois moins

John Krasinski a surpris tout le monde en choisissant de mettre en scène un film d’horreur pour sa première réalisation. Mais il a réussi son pari avec le très réussi "Sans un bruit". Le long-métrage est visible en ce moment sur Netflix.

Sans un bruit, les débuts bluffants de John Krasinski derrière la caméra

Avant 2018, John Krasinski était surtout réputé pour son sens de la comédie grâce à son rôle de Jim dans la version américaine de The Office. Mais cela a quelque peu changé après la sortie de Sans un bruit. Le film raconte l’histoire d’une famille qui vit dans un monde apocalyptique dans lequel de mystérieuses créatures aveugles mais très sensibles au son pourchassent les humains.

John Krasinski a donc surpris le public en choisissant de mettre en scène un thriller d’horreur pour sa première réalisation. Mais le résultat a été très convaincant. Porté par Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe et John Krasinski lui-même, Sans un bruit a été l’un des titres étant parvenus à se distinguer parmi les films d’horreur de ces dernières années.

Sans un bruit ©Paramount Pictures

Un thriller d’horreur captivant et traumatisant

Avec Sans un bruit, John Krasinski manie le suspense de façon très habile pour nous proposer un thriller d’horreur palpitant. Et pour jouer avec nos nerfs pendant 1h30. Les prestations très convaincantes des principaux acteurs du film nous permettent de partager la peur constante ressentie par la famille Abbott et par tous les autres survivants dans ce monde dévasté. De plus, dès le début, le réalisateur met en scène une tragédie terrible qui marquera à jamais la famille. Ce passage où le plus jeune, Beau, s'amuse avec le jouet d'une navette spatiale. Lorsque celui-ci se met en marche, le bruit qu'il provoque attire immédiatement une créature. Et malgré la tentative désespérée de son père Lee de le secourir, la finalité est inévitable. Un moment choc d'entrée pour le public.

La grossesse d’Evelyn ajoute également de la tension au récit. Elle nous offre une autre scène très forte, où la matriarche de la famille se réfugie dans une baignoire pour accoucher sous la menace d’une créature toute proche… Portée par la performance incroyable d'Emily Blunt, cette séquence illustre aussi ce que nous raconte le long-métrage. À savoir l’histoire de parents prêts à tout pour protéger leurs enfants, quelle que soit la souffrance à endurer pour cela.

Un très gros succès malgré un faible budget

D’après les chiffres de Box Office Mojo, le long-métrage de John Krasinski a été tourné pour la somme de 17 millions de dollars. Ce qui représente un faible coût pour une production aussi ambitieuse. Mais ce budget n’a pas empêché le film de cartonner en salles. Car, toujours selon Box Office Mojo, il a récolté plus de 397 millions de dollars dans le monde.

Avec tous les atouts dont il dispose, Sans un bruit a donc réussi à séduire le public à sa sortie. Ce qui est aussi illustré par l’avis des spectateurs et des journalistes sur les sites spécialisés. Sur Rotten Tomatoes, le long-métrage récolte le score de 83% parmi le public, et même 96% auprès des journalistes ! Sa note sur IMDb s’élève à 7,5/10. Et sur Allociné, les spectateurs et les journalistes s’accordent à lui donner 3,7 étoiles sur 5. C'est donc assez logiquement qu'une suite a vu le jour (Sans un bruit 2) ainsi qu'un préquel sorti cet été sous le titre Sans un bruit : Jour 1.

Si vous n’avez pas découvert Sans un bruit, ou que vous souhaitez le revoir, rendez-vous sur Netflix.

