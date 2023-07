Saw X : un nouveau piège macabre dévoilé

Tobin Bell reprend le rôle culte de Jigsaw dans "Saw X", nouvel opus situé entre le premier et le deuxième volet. Une affiche du film dévoile l'un des nouveaux pièges répugnants du tueur au puzzle.

Jigsaw fait son grand retour dans Saw X

S'il est officiellement mort à la fin de Saw III, Jigsaw n'a jamais vraiment quitté la franchise initiée par James Wan en 2001. Toujours interprété par Tobin Bell, le tueur au puzzle sera de retour en chair en et en os dans Saw X, dixième opus de la saga mis en scène par Kevin Greutert, monteur de plusieurs opus et réalisateur de Saw VI et Saw 3D : Chapitre final.

Jigsaw (Tobin Bell) - Saw X ©Metropolitan FilmExport

Situé entre le premier et le deuxième volet, Saw X raconte une vengeance de John Kramer. Souffrant d'un cancer, le meurtrier se rend au Mexique dans l'espoir de pouvoir bénéficier d'un traitement expérimental. Sur place, il s'aperçoit qu'il s'est fait arnaquer et décide de s'en prendre aux escrocs qui profitent des faiblesses et de la souffrance de leurs victimes. Le spécialiste des pièges macabres et sanglants met donc au point de nouvelles épreuves particulièrement cruelles.

Un premier piège dévoilé

L'une d'entre elles se révèle à travers le premier poster du long-métrage. Sur cette affiche, l'une des cibles de Jigsaw a un appareil accroché au visage, muni de deux tubes menant à ses yeux et formant un "X". Un visuel qui suscite la curiosité et convoque l'imagination morbide des fans de la franchise. Le tueur au puzzle va-t-il glisser de l'acide dans ces tubes, des aiguilles ou des bestioles qui viendront déchiqueter les yeux de sa proie ? Pour le moment, le mystère reste entier mais le poster promet quoi qu'il en soit de nouveaux moments de barbarie.

Jigsaw n'est pas le seul personnage de retour dans le long-métrage, puisque Shawnee Smith reprend le rôle d'Amanda Young, ancienne victime devenue l'élève du meurtrier. Renata Vaca, Michael Beach, Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Paulette Hernandez, et Joshua Okamoto complètent la distribution.

Saw X est à découvrir au cinéma dès le 25 octobre 2023.