Scarlett Johansson était prête à tout pour jouer dans Jurassic World 4

Actuellement en préparation, "Jurassic World 4" comptera dans ses rangs Scarlett Johansson. La star américaine va enfin rejoindre la franchise après avoir tenté d'y participer depuis plus de 10 ans.

Jurassic World 4 : une nouvelle équipe face aux dinosaures

Après une série de trois films (2015, 2018, 2022) portés par Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, la saga Jurassic World (suite de Jurassic Park) va se poursuivre avec un quatrième opus. L'annonce d'un Jurassic World 4 est tombée en janvier dernier et depuis on reste attentif aux moindres détails autour du prochain blockbuster. La première bonne nouvelle n'a pas tardé, puisqu'il a tout de suite été précisé que David Koepp, scénariste des deux premiers Jurassic Park, allait se charger de développer ce nouveau film. Un ajout majeur étant donné que le dernier Jurassic World avait été assez critiqué à cause de son scénario.

Outre ce scénariste de renom, Jurassic World 4 pourra compter sur Gareth Edwards (Rogue One : A Star Wars Story) à la réalisation. Et du côté du casting, les premiers noms annoncés font déjà (un peu) oublier Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Jonathan Bailey (star de Bridgerton), Rupert Friend et Mahershala Ali tenteront en effet de ne pas se faire dévorer par un T-Rex, tout comme Scarlett Johansson, le plus gros nom à ce jour de cette distribution. La présence de l'actrice, qui fut pendant des années la Veuve noire du MCU (Marvel Cinematic Universe) n'est d'ailleurs pas un hasard, mais vient d'une réelle envie de la comédienne de participer à la saga.

Scarlett Johansson, une fan de longue date

C'est en effet ce que Scarlett Johansson a déclaré dernièrement lors d'une interview donnée à ComicBook. Alors en promotion pour le film To the Moon (en salles le 10 juillet), la comédienne a expliqué qu'elle était "une énorme fan de Jurassic Park". Ainsi, tout dans le projet de Jurassic World 4 l'avait motivée.

C'est l'un des premiers films que je me souviens avoir vu au cinéma. Je m'en souviens si clairement. Cela a changé ma vie. C'était époustouflant. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis excité.

L'actrice est ensuite allée encore plus loin en se décrivant comme une véritable "nerd" par rapport à cette franchise, qu'elle a tenté de rejoindre depuis plus de 10 ans. L'idée même d'en faire partie serait irréel pour elle.

Cela fait plus de 10 ans que j'essaie de faire partie de cette franchise par tous les moyens possibles. Je disais : 'Je peux mourir dans les cinq premières minutes s'il faut ! Je peux me faire dévorer par n'importe quoi ! Ou même m'occuper du service dans les coulisses !' Vraiment je ferais n'importe quoi pour être dedans. Le fait que cela se soit produit de cette manière et à ce moment-là est vraiment incroyable. Je n'arrive pas à y croire.

Évidemment, Scarlett Johansson s'est bien gardée d'en dire plus sur son personnage et si elle tiendra plus de 5 minutes face aux dinosaures. L'actrice a simplement affirmé que "le scénario est incroyable", et que le retour de David Koepp après 30 ans était "vraiment génial".

Jurassic World 4 sortira dans les salles le 2 juillet 2025.