Jurassic World 4 : une star de Bridgerton rejoint Scarlett Johansson

Après Scarlett Johansson, c'est au tour d'un acteur révélé dans "La Chronique des Bridgerton" de rejoindre le casting de "Jurassic World 4", le prochain film de la franchise initiée par Steven Spielberg.

Jurassic World 4 : tous les détails du prochain film

Depuis l'annonce d'un nouveau film Jurassic World, les nouvelles ont été plutôt bonnes à son sujet. D'abord, le retour de David Koepp, scénariste de Jurassic Park, au développement de ce prochain long-métrage, en a rassuré plus d'un. Puis, alors que David Leitch (Deadpool 2, Atomic Blonde) devait le réaliser, ce dernier a finalement été remplacé par Gareth Edwards (Rogue One : A Star Wars Story, Godzilla, The Creator), ce qui ne semble pas être une mauvaise chose. Mais Jurassic World 4 a pris une autre dimension lorsque Scarlett Johansson a rejoint le casting. Un ajout de qualité qui confirme que Chris Pratt et Bryce Dallas Howard ne seront plus de la partie.

Cependant, la comédienne ne sera pas la seule à essayer d'échapper à des dinosaures. D'autres interprètes sont prévus, dont un acteur qui devrait tenir avec elle l'un des rôles principaux. Et alors qu'on apprenait récemment qu'une star montante a refusé de jouer dans Jurassic World 4, la production aurait trouvé quelqu'un d'autre qui devrait ravir les fans de La Chronique des Bridgerton.

Jonathan Bailey au casting

En effet, alors que des rumeurs évoquaient le nom de Jonathan Bailey, l'interprète d'Anthony Bridgerton, celui-ci a finalement confirmé sa présence dans le film. Dès avril, il s'était amusé à poster sur son compte Instagram une photo de lui à Universal Studios (voir ci-dessous). Mais c'est en discutant avec Jimmy Fallon qu'il a écarté les doutes concernant sa présence dans Jurassic World 4.

C'est absolument génial. J'étais allé voir Jurassic Park avec ma famille. C'est un morceau de l'histoire du cinéma, avec la musique de John Williams, Spielberg... (...) J'en ai fait des cauchemars pendant près de trente ans, et maintenant ce cauchemar est devenu réalité.

Le comédien a aussi partagé ses inquiétudes à l'idée de participer à une telle franchise, et à fait part de la tension qu'il avait de devoir garder le secret pendant des semaines.

Je flippe grave, et là (sur la photo), on me voit en train d'essayer de me contenir. La photo est datée du 9 avril, j'ai donc gardé le secret pendant un mois et demi. Mais c’est incroyable !

Jonathan Bailey - La Chronique des Bridgerton ©Netflix

En attendant de se lancer dans le tournage de Jurassic World 4, Jonathan Bailey continue de gagner en notoriété. Car la saison 3 de La Chronique des Bridgerton vient de sortir sur Netflix et c'est un véritable carton. De plus, dans quelques mois, on le retrouvera aux côtés de Cynthia Erivo, Ariana Grande et Michelle Yeoh dans Wicked, prévu pour le 27 novembre en salles.