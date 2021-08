Scarlett Johansson : un sosie de l'actrice fait le buzz sur TikTok

Une jeune mannequin russe du nom de Kate Shumskaya fait actuellement le buzz pour sa ressemblance frappante avec Scarlett Johansson. Dernièrement, elle a partagé des vidéos dans lesquelles elle est déguisée en Black Widow, et c'est tout simplement bluffant.

Scarlett Johansson : au centre de toutes les attentions

Avec la sortie récente du film Black Widow dans lequel elle reprend le rôle de la Veuve noire pour la dernière fois, Scarlett Johansson est au centre de toutes les attentions. Mais pas seulement pour sa performance dans le premier film de la phase 4 du MCU.

Black Widow © Disney / Marvel Studios

En effet, ces derniers jours, l'actrice de 36 ans a déclaré la guerre à Disney en les traînant devant un tribunal. Elle reproche au studio américain de ne pas avoir respecté son contrat qui stipulait que Black Widow était prévu pour sortir exclusivement en salles (alors qu'il est sorti simultanément sur Disney+ dans plusieurs pays).

Le salaire de Scarlett Johansson étant indexé sur le nombre d'entrées en salles, sa réaction est tout à fait légitime, d'autant plus qu'elle est productrice exécutive du film, et donc financièrement engagée. De son côté, Disney se défend et met en avant le contexte sanitaire compliqué qui les a contraints à sortir le film simultanément en salles et sur leur plateforme de streaming. Une défense qui risque de ne pas faire le poids si d'autres actrices et acteurs suivent le même chemin que Scarlett Johansson. Il se murmure déjà qu'Emma Stone et Emily Blunt songeraient à faire de même pour les sorties de Cruella et Jungle Cruise.

Un sosie affole la toile

En plus de l'action en justice entamée par Scarlett Johansson face au mastodonte Disney, c'est un autre buzz qui affole les fans. En effet, depuis quelques jours, des vidéos d'une jeune femme lui ressemblant comme deux gouttes d'eau tournent beaucoup sur internet. Non contente de lui ressembler physiquement, cette jeune mannequin russe du nom de Kate Shumskaya s'est même lancée dans le cosplay de Black Widow sur TikTok et Instagram où elle récolte des millions de vues. Avec la même coiffure et les mêmes tenues que la Veuve noire, c'est très impressionnant.

On vous laisse apprécier par vous-mêmes :