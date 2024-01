Voici les scènes de sexe au cinéma les plus recherchées

La marque d'accessoires et de produits intimes LELO s'est penchée sur les scènes de sexe pour découvrir celles qui étaient les plus recherchées sur internet en 2023. Voici le top 10, composé notamment d'un film français.

Le top 10 des scènes de sexe les plus recherchées

Les scènes de sexe ne sont pas toujours les séquences les plus agréables à tourner pour les acteurs. Mais elles sont parfois ce qu'on retient d'un film. Certaines sont devenues iconiques, pour différentes raisons. Que ce soit pour un côté sulfureux ou, au contraire, pour son ridicule assumé (ou non), comme avec le délirant Team America (2004). Vous êtes vous alors déjà demandé, lesquelles de ces scènes étaient les plus recherchées par les internautes ? C'est en tout cas la question que s'est posé LELO (lien en fin d'article), spécialisé dans la vente d'objets sexuels.

Pour cela, le site s'est basé sur les recherches Google et a ainsi pu "déterminer les scènes de sexe de films qui ont le plus captivé le public et qui ont donné lieu à des recherches répétées au cours de l'année écoulée". Un top 10 est ressorti de ces recherches avec un surprenant leader, largement en tête, mais aussi un film français, une production coréenne, ou encore une comédie culte.

De la comédie, du drame et du thriller érotique

Une 10e position de ce classement, on trouve en effet American Pie (1999), célèbre comédie pour adolescents dans laquelle des lycéens tentent de perdre leur virginité avant la fin de l'année. Les séquences cultes de ce film sont nombreuses, mais on retient forcément celle de la tarte, que le héros Jim utilise de manière assez honteuse. Ou encore le moment où la sublime Nadia se déshabille dans la chambre du garçon. Un passage qui aurait donc été recherché 20 000 fois sur Google en 2023.

Juste au-dessus, on trouve en 9e position le superbe Mademoiselle (2016) de Park Chan-wook, qui contient en effet une séquence très érotique entre les actrices Kim Min-hee et Kim Tae-ri. Avec 23 900 recherches, le long-métrage se fait battre de peu par Péché originel (2001), thriller érotique porté par Angelina Jolie et Antonio Banderas qui cumule 24 000 recherches.

Mademoiselle ©CJ Entertainment

S'il n'y a pas trop de surprise à retrouver ensuite À l'ombre de la haine (2002, 7e position), dont la scène de sexe avec Halle Berry et Billy Bob Thornton avait créé la controverse aux Etats-Unis, il est plutôt amusant de voir Titanic (1998) grimper à la 4e place, devant Le Dernier Tango à Paris (1972), dont la séquence de viol a fait scandale, et Reviens-moi (2008), avec James McAvoy et Keira Knightley.

Et le vainqueur est...

Enfin, le top 3 de ce classement se compose d'abord du célèbre film de David Lynch, Mulholland Drive (2001). La scène d'amour entre Naomi Watts et Laura Harring a été recherchée 113 000 fois. Puis on trouve en deuxième position le film français La Vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2 (2013). Le long-métrage avait révélé Adèle Exarchopoulos, qui partage l'écran avec Léa Seydoux. Leur scène intime cumule un nombre impressionnant de recherches, avec 458 000 !

Eyes Wide Shut ©Warner Bros.

Mais l'indétrônable reste Eyes Wide Shut (1999), en tête du classement avec 849 000 recherches. Le film de Stanley Kubrick, avec Tom Cruise et Nicole Kidman est un classique du cinéma. C'est également une des rares fois où la star de Mission Impossible s'est livrée à une scène intime.

Le classement a été révélé par LELO sur son blog.