Scooby : le film sortira directement en VOD

« Scooby ! » est le nouveau film victime du Coronavirus. Après un bon nombre de ses prédécesseurs, le film d'animation voit aussi sa sortie annulée. Warner Bros préfère sortir le long-métrage directement en VOD.

Il est de plus en plus évident que les cinémas ne rouvriront pas de sitôt. La pandémie du Covid_19 continue sa route et semble toucher la planète entière, ce qui place l'économie à l'arrêt. Le secteur du cinéma ne déroge pas à la règle et de nombreuses productions ont été annulées ou retardées.

Puisque les cinémas ont fermé leurs portes, les boîtes de production et les studios doivent s'adapter à la situation. De nombreux films qui devaient voir le jour dans les salles, vont donc se contenter d'une parution en VOD.

Scooby ! directement en VOD

Warner Bros a déjà déplacé des films impactant comme The Batman dont la date de sortie est repoussée. Birds of Prey a eu une sortie prématurée en VOD. Et c'est au tour de Scooby ! de débarquer directement sur nos écrans.

Le studio a annoncé qu'il n'attendrait pas la réouverture des cinémas pour dévoiler Scooby !. Ann Sarnoff, PDG de Warner Bros, a déclaré que la décision avait été prise afin que les familles puissent profiter d'un film tout public pendant cette période difficile :

Bien que nous soyons tous impatients de pouvoir à nouveau montrer nos films dans les salles, nous traversons une nouvelle période sans précédent qui nécessite une réflexion créative et une adaptabilité dans la façon dont nous distribuons notre contenu. Nous savons que les fans sont très impatients de voir Scooby ! Et nous sommes ravis de pouvoir offrir ce film de bien-être, que les familles pourront apprécier pendant leur séjour à la maison.

Mais officieusement, on sait tous que Scooby ! aura plus de chance de marcher en VOD qu'à la réouverture des salles de cinéma. Scooby ! sera donc disponible à partir du 15 mai aux États-Unis sur toutes les plateformes de VOD. Pour la France, rien n'a encore été communiqué. Le film ne sortira vraisemblablement pas en salles et devrait être disponible en VOD peu de temps après la sortie américaine.