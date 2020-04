Birds of Prey : Harley Quinn débarque en VOD

Sorti dans les salles françaises le 5 février, "Birds of Prey", dernière production Warner/DC, est déjà disponible en achat digital sur les plateformes de VOD. L'occasion de (re)voir la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn et ses copines.

Alors que Joker a cartonné dans le monde entier, Birds of Prey n'a malheureusement pas connu le même succès à sa sortie dans les salles. Un peu plus de 200 millions de dollars au box-office pour un film qui en a coûté environ 80, ce n'est pas honteux comme le précisait la réalisatrice Cathy Yan dans une récente interview. Mais étant donné les attentes autour du film on pouvait espérer mieux.

Harley Quinn déjà dans votre salon

Heureusement il y a toujours les sorties en achat digital pour permettre d'attirer plus de public. En pleine période de confinement imposée par la pandémie de coronavirus, Warner a donc la possibilité d'avancer les sorties de certains de ses films en VOD, comme La voie de la justice, et donc Birds of Prey, tous les deux étant disponibles dès le 8 avril.

Si vous ne l'avez pas vu à sa sortie en France le 5 février, Birds of Prey met à l'honneur Harley Quinn (Margot Robbie), personnage déluré de l'univers DC qui, ici, se remet difficilement de sa rupture avec le Joker. Problème, n'étant plus sous la protection du Joker, Harley va rapidement s'attirer des ennuis, se retrouvant notamment dans le viseur de Black Mask, interprété par Ewan McGregor en grande forme. Un concours de circonstances fera qu'elle devra tantôt travailler pour lui, tantôt se démener pour lui échapper aux côtés de la policière Montoya (Rosie Perez), Black Canary (Jurnee Smollett) et Huntress (Mary Elizabeth Winstead).

Comme on l'expliquait dans notre critique, même s'il aurait pu être plus surprenant, le film se laisse porter par l'esprit déjanté d'Harley Quinn et des scènes d'action fun et colorées tournées par Cathy Yan plutôt inspirée. Un divertissement efficace en somme. Sa sortie en avance dès le 8 avril sur les plateformes VOD (Youtube, Apple, Canal VOD, Raku, Microsoft, MyTF1, Orange, FilmoTV) est donc l'occasion de passer le confinement en bonne compagnie.

Découvrez ici la bande-annonce de Birds of Prey.