The Batman, The Flash et Shazam 2 sont reportés

Le coronavirus a un impact dans l'immédiat, avec des salles fermées et des sorties empêchées, mais il sera aussi visible sur le long terme avec de très nombreux reports ou réajustements. C'est ainsi au tour de "The Batman" de changer de date de sortie, avec "The Flash" et "Shazam 2."

Alors que tout le monde procède à des modifications dans les agendas des sorties, on ne voyait pas comment les prochains films DC pouvaient échapper à ce mauvais sort. Wonder Woman 1984 y est passé en prenant un peu de retard (mais pas trop). Pour les autres héros de la maison, rien n'avait été annoncé. La Warner s'est laissée le temps pour la réflexion, quand Disney a déjà statué sur le décalage de toutes les prochaines sorties estampillées Marvel. La crise du coronavirus a surtout touché de plein fouet la production de The Batman. Après une attente interminable, le film avait commencé à se faire mais seulement un quart des prises de vue serait dans la boîte, et nul ne sait quand l'équipe sera autorisée à reprendre le chemin du plateau. Une incertitude qui ne pouvait qu'avoir une répercussion sur la date de sortie prévue en juin 2021.

La Warner vient d'annoncer que The Batman est désormais prévu le 1er octobre 2021 sur les écrans américains. Aucune date n'est donnée pour la France mais, comme d'habitude avec ces grosses productions, nous devrions l'avoir à la même période (en général, deux jours avant). Ce n'est pas le seul bouleversement dans le calendrier des sorties DC. Le maudit The Flash, qui s'est depuis trouvé un réalisateur en la personne d'Andy Muschietti, n'encaisse pas un retard et arrivera lui avec un mois d'avance. Au lieu du 1er juillet 2022 aux USA, il sera à l'affiche dès le 2 juin. Quant à Shazam 2, le report est inévitable et conséquent. Prévu initialement le 1er avril 2022 sur les écrans américains, il est prié de patienter jusqu'au 4 novembre suivant.

La Warner attend pour ses autres sorties DC

Il faut aussi aussi considérer un très probable impact sur la sortie d'Aquaman 2, qui était jusque-là arrêtée au 14 novembre 2022. Aucun report n'est officiellement annoncé mais la nouvelle ne saurait que tarder dans ce contexte. Même constat pour Black Adam, qui doit débuter sa production cet été. La Warner attend normalement de voir si les délais peuvent être tenus avant de modifier quoi que ce soit le concernant. Rappelons que sa sortie est prévue en décembre 2021.

Malgré la situation, la Warner pense pouvoir sortir Tenet le 22 juillet prochain et espère briller doublement cet été avec Wonder Woman 1984 le 12 août. Pas de soucis à prévoir pour The Suicide Squad, dont le tournage est achevé, et qui reste attendu le 4 août 2021.