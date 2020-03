Scott Derrickson veut embarquer un Avengers dans le triangle des Bermudes

Vous avez aimé ? Partagez :

Scott Derrickson ne dirigera pas le second volet des aventures de Doctor Strange mais il pourrait y avoir un petit goût de Marvel tout de même dans son prochain essai. Chris Evans pourrait le rejoindre dans « Bermuda », un film d’aventure fantastique dans le fameux Triangle des Bermudes.

On n’a pu dissimuler notre déception quand on a appris que Scott Derrickson ne serait pas aux commandes de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Des différends artistiques avec le studio ont provoqué le départ du réalisateur. Il avait donné au premier film une saveur particulière dans le cadre du MCU en mettant sa sensibilité au service du cahier des charges. Derickson vient du cinéma de genre et il était un candidat parfait pour une suite qui, justement, comportait des éléments horrifiques. L’élément qui fait passer la pilule est que Sam Raimi serait possiblement sur le quai pour prendre les commandes du film. On a beau aimé le papa du premier volet, on est là en présence d’une référence. Le deal n’est pas encore bouclé mais on croise fortement les doigts pour qu’il mette en scène Doctor Strange 2.

Scott Derrickson peut voguer vers d’autres horizons et Variety nous prévient que sa prochaine destination s’annonce dépaysante. Le concerné vient de signer pour diriger et réécrire Bermuda, un film d’aventure au titre qui en dit long. Si les tenants et aboutissants du scénario ne sont pas connus, l’intrigue se déroulera dans le Triangle des Bermudes, zone à l’origine de nombreux fantasmes et d’histoires paranormales. On a pu entendre tellement de choses sur le sujet mais les preuves ne sont pas évidentes.

Captain America dans le Triangle des Bermudes ?

Toujours selon le média américain, le metteur en scène aimerait attirer Chris Evans dans cette aventure. L’ancien interprète de Captain America n’a plus sa place chez Marvel et peut aller où bon lui semble afin de donner un autre élan à sa carrière. Il a dernièrement été annoncé en négociation pour rejoindre le remake de La Petite Boutique des Horreurs.

Skydance tente de monter le projet depuis 2013 et, comble de l’ironie, Sam Raimi y était précédemment attaché. Chris McKenna et Erik Sommers ont signé la dernière version du script mais Derrickson, accompagné de C. Robert Cargill, va retravailler dessus. On espère qu’ils vont sortir quelque chose d’intéressant, le Triangle des Bermudes étant étonnamment assez peu exploité au cinéma. Pour quand même en citer, le très efficace Triangle du britannique Christopher Smith vaut sacrément le détour.