Scream 2 : saviez-vous que le scénario qui a fuité pendant le tournage était un faux ?

Pendant le tournage de "Scream 2", un scénario a fuité sur Internet, qui a longtemps été considéré comme le responsable de la réécriture de l’intrigue. Mais l’éventualité d’une fuite avait en réalité été anticipée par les producteurs.

Ghostface de retour dans Scream 2

Après le succès du premier film en 1996, Wes Craven dévoile Scream 2 dès l’année suivante, pour un succès aussi grand. Le film met de nouveau Sydney Prescott aux prises avec Ghostface. L’intrigue débute dans un cinéma, au cours d’une séance d’un film inspiré des événements de Woodsboro un an auparavant. Alors que de nombreux membres du public sont venus déguisés en Ghostface pour l’occasion, un nouvel assassin se cache parmi eux, et poignarde l’une des membres de l’audience. Après avoir survécu au premier massacre, Sydney Prescott, désormais inscrite à la fac de Windsor avec son ami Randy, prend peur lorsqu’elle apprend la nouvelle. Pire, un nouveau meurtre intervient cette fois dans l’enceinte de la fac. Pour Sydney, le cauchemar recommence, et elle ne peut de nouveau plus faire confiance à personne. La jeune femme va devoir découvrir qui s’acharne à vouloir sa mort, et pourquoi…

Scream 2 ne bénéficie pas seulement du retour de Wes Craven derrière la caméra, mais aussi de celui de plusieurs acteurs du premier film. Neve Campbell y retrouve son personnage de Sydney Prescott, David Arquette et Courteney Cox y rejouent aussi Dewey et Gale. Jamie Kennedy est aussi de retour dans la peau de Randy, tout comme Liev Schreiber dans celle de Cotton. Quant aux nouveaux venus dans la saga, Elise Neal joue Hallie, Sarah Michelle Gellar incarne Casey, Jada Pinkett Smith interprète Maureen, Timothy Olyphant prête ses traits à Mickey et Jerry O’Connell joue Derek, le petit ami de Sydney.

Scream 2 victime de la fuite d’un scénario…

Le tournage de Scream 2 a été marqué par un événement inhabituel, surtout pour l’époque. Alors qu’Internet commençait tout juste à devenir populaire, le long-métrage de Craven est devenu le premier gros film à être la victime d’une fuite de scénario. C’est un figurant sur le tournage qui aurait eu accès à une copie du scénario et aurait décidé de la mettre en ligne pour que les fans puissent la lire.

Maureen (Jada Pinkett Smith) face à Ghostface - Scream 2 © Dimension Films

Une rumeur sur la réécriture de Scream 2 a alors circulé pendant des années. L’intrigue du film aurait été largement modifiée pour répondre à la fuite du scénario, et proposer un final inattendu au public. Dans certains cas, des scènes entières auraient été écrites le jour même de leur tournage. L’identité des tueurs originaux aurait même été modifiée après la fuite du scénario. Mais alors que tout le monde croyait à cela, la vérité a été rétablie des années plus tard.

… factice !

Les fans de Scream 2 ont donc cru pendant des années que le scénario original du film prévoyait que d’autres personnages soient les nouveaux Ghostface. La vérité n’a été rétablie que 20 ans plus tard. En 2017, Kevin Williamson, qui a écrit le film, a révélé dans une interview pour Dread Central que le scénario qui avait fuité était en fait un faux !

Sydney (Neve Campbell) et Gale (Courteney Cox) - Scream 2 © Dimension Films

Les producteurs de Scream 2 avaient en réalité anticipé qu’un tel scénario pouvait se produire, et avaient donc chargé Williamson d’écrire trois versions différentes de l’histoire. Et lorsque des acteurs demandaient à lire le scénario, ils recevaient en réalité l’un des faux qui avaient été écrits pour empêcher une fuite. Selon Williamson, il était prévu depuis le départ que Mickey soit le complice de Debbie, même si d’autres personnages étaient les tueurs dans les versions factices de l’histoire :

Il y avait même une fin où Dewey était le tueur. C’était seulement des leurres et rien de plus. Des mesures extrêmes, mais on voulait vraiment garder l’identité du tueur secrète !

Scream 2 a donc été un précurseur avec l’écriture de plusieurs scénarios factices pour éviter les fuites d’intrigue, puisque de nombreux films utilisent cette technique aujourd’hui.