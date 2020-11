Scream 3 : le clin d'oeil capillaire de Courteney Cox pour Halloween

Courteney Cox nous rappelle l'énorme faute de goût de son personnage, Gale, dans "Scream 3". L'actrice a profité d'Halloween pour dégainer une photo qui va faire sourire les fans de la franchise. La terrible frange est la nouvelle cible de Ghostface et on espère qu'il va lui faire la peau !

Le retour de la frange de Scream 3

Halloween est la période de l'année où il est plus que jamais question de cinéma d'horreur. Entre revisite des classiques, découverte de titres que l'on ne connaissait pas ou, carrément, déguisement en figures connues au cinéma, tout le monde fête cette période atypique à sa façon.

Courteney Cox nous a sorti pour l'occasion un tweet qui va toucher en particulier les fans de la saga Scream. L'actrice se montre avec, dans son dos, un homme vêtu d'un costume de Ghostface. Il tient entre ses mains des ciseaux et s'apprête à couper les cheveux de Courtney Cox. La légende, elle, crie "Pas la frange !!!!!!!!", ce qui suffit à comprendre à quoi la photo veut faire référence.

L'actrice campe la journaliste Gale depuis le début de la franchise horrifique et elle avait reçu des moqueries de la part des fans quand, dans le troisième opus, elle se présentait avec une frange qui laissait à désirer. Depuis la sortie de ce film, cet élément n'a pas été oublié par le public. Courtney Cox nous rappelle cette faute de goût en l'arborant pour Halloween.

Gale revient dans le prochain film

Sa coupe de cheveux avait été changée dans Scream 4 et on espère qu'on n'aura pas à resubir ça dans le prochain film. Car oui, Gale revient, avec Sidney (Neve Campbell) et Dewey (David Arquette). Les anciens reprennent du service pour cet épisode qui sera réalisé par le duo Matt Bettinelli-Olpin/Tyler Gillett (Wedding Nightmare).

Il ne s'agira pas d'un reboot mais d'une suite. L'histoire, inconnue officiellement, pourrait parler de Sidney qui revient à Woodsboro quand une nouvelle vague de crimes flanque la frousse à la population. On attend de voir où va aller la saga sans Wes Craven.

Le tournage a déjà pu commencer malgré les craintes sanitaires. Des photos volées sur le plateau nous ont donné un aperçu d'un lieu mais on s'impatiente d'avoir des informations plus concrètes. Ce Scream est prévu dans les salles le 14 janvier 2022, avec pas mal de nouveaux au casting : Dylan Minnette, Jack Quaid, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Kyle Gallner, Melissa Barrera et Jenna Ortega. Est-ce que le tueur se cache dans cette liste ? Les paris sont ouverts !