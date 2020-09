Scream : premières images du tournage du nouveau film et aperçu du logo

Ghostface reprend du service avec un nouveau film "Scream" ! Le célèbre tueur en série revient par l'intermédiaire du duo de réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Le tournage vient de commencer et des petits malins nous partagent les premières images du plateau.

Un nouveau Scream avec les figures principales

Qu'un nouvel épisode soit lancé 9 ans après le quatrième n'est pas quelque chose de très surprenant. Le cinéma ne se prive jamais de réactiver des franchises populaires pour essayer de fabriquer du neuf. Sans Wes Craven, la donne est un poil différente mais l'esprit devrait être préservé avec le scénariste historique, Kevin Williamson, à la production. Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (Wedding Nightmare) ont été choisis pour mettre en scène ce Scream, qui convoque les anciennes figures de l'univers : David Arquette, Courteney Cox et surtout Neve Campbell, l'iconique et centrale Sidney Prescott. Le scénario n'est pas connu mais divers rapports annoncent qu'une femme (Sidney ?) revient dans sa ville natale (Woodsboro ?) quand une série de crimes instaure la peur auprès des locaux. Marley Shelton reprendra également son rôle de policière et le reste du casting sera composé de plusieurs nouveaux. Dylan Minnette de 13 Reasons Why, Jack Quaid de The Boys, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Kyle Gallner, Melissa Barrera et Jenna Ortega ont tous rejoint le projet dans les rôles inconnus. Les paris sont déjà ouverts pour savoir qui sera le tueur. La Paramount a annoncé que la sortie est prévue le 14 janvier 2022.

Un aperçu du tournage et le logo

Le tournage de Scream a débuté ces derniers jours du côté de Wilmington, en Caroline du Nord. Des habitants du coin peuvent voir l'équipe en action et n'ont pas manqué de publier sur le net des clichés. Ils n'indiquent pas grand chose sur l'intrigue puisque tout se passe aux abords d'une maison assez banale. On ne sait pas où la séquence se trouvera dans le film mais les fans pensent que c'est le début qui est en train d'être tourné. Si la tradition est respectée, un meurtre devrait servir d'introduction. Une autre image de voiture de police le laisse penser, comme si un crime venait d'être commis à cet endroit.





Le lancement du tournage permet également de découvrir le logo du film, avec une coupure dans les lettres qui évoque un coup de couteau (arme de prédilection de Ghostface) et des taches de sang. La production ne parle pas d'un Scream 5 mais uniquement de Scream. Un titre qui peut porter à confusion car l'intrigue doit se passer après les événements des quatre premiers, dans une logique de suite plutôt que de reboot.

L'équipe touchée par le coronavirus

À peine les prises de vue ont commencé que trois membres de l'équipe ont été testés positifs au coronavirus. Mais la production n'a pas été suspendue pour autant. Les concernés ont été écartés le temps de se remettre de l'infection et le reste de l'équipe peut continuer de bosser. N'y voyez pas une attitude irresponsable, Deadline explique que des petits groupes ont été formés en fonction des départements pour éviter que tout le monde ne doive se côtoyer. Par chance, les contaminés ne sont pas inclus dans le clan qui comprend l'équipe principale avec les acteurs, les réalisateurs, leurs assistants et le chef opérateur. Pas de raison de s'arrêter, comme ça a été le cas avec The Batman quand Robert Pattinson a été testé positif. Tout porte à croire que les conditions sont remplies pour que Scream continue de se faire, et on voit que l'industrie met en place des pratiques pour se prémunir en ces temps compliqués.