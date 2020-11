Scream 4: saviez-vous que le film devait être le premier d’une nouvelle trilogie ?

L’une des franchises d’horreur les plus cultes de tous les temps a été relancée après des années d’absence avec "Scream 4". Et le film sorti en 2011 avait initialement été pensé comme le début d’une nouvelle trilogie, après celle sortie de 1996 à 2000.

Ghostface de retour après dix ans d'absence

Après onze ans d’absence, l’une des franchises d’horreur les plus cultes de tous les temps est de retour en 2011 avec Scream 4. Wes Craven est toujours à la barre pour son dernier film et Sydney Prescott y affronte de nouveau Ghostface. Dix ans se sont désormais écoulés depuis les derniers meurtres du tueur au masque. Sydney est parvenue à tourner la page, mais c’est tout de même anxieuse qu’elle retourne à Woodsboro pour la sortie de son premier roman. Elle y retrouve sa jeune cousine Jill, mais aussi Dewey, devenu shérif de la ville, et Gale, dont la carrière de journaliste stagne à cause de son manque d’imagination due à une vie devenue monotone. Mais ses retrouvailles vont être de courte durée : Ghostface est de retour et, cette fois, les règles du jeu ont changé…

En plus du retour de Wes Craven derrière la caméra, les trois acteurs qui portent la franchise Scream devant sont de retour pour le quatrième opus. Neve Campbell retrouve ainsi son personnage de Sydney, Courteney Cox celui de Gale et David Arquette celui de Dewey. Ils reforment ainsi le premier trio de personnages principaux à avoir survécu à une trilogie de films d’horreur. Parmi les seconds rôles de Scream 4, le film bénéficie de l’apparition d’un nombre impressionnant d’actrices révélées grâce à leur rôle dans une série, comme cela avait été le cas pour Campbell et Cox. Parmi ces seconds rôles, Emma Roberts y joue Jill et Hayden Panettiere sa meilleure amie Kirby. On peut aussi y voir Alison Brie dans la peau de Rebecca, Kristen Bell dans celle de Chloe, et Anna Paquin qui y incarne Rachel.

Wes Craven et Kevin Williamson voulaient deux suites à Scream 4

Lorsque Wes Craven et Kevin Williamson, le scénariste original de la franchise, sont revenus pour Scream 4, les deux hommes envisageaient le film comme le point de départ d’une nouvelle trilogie. Peu avant la sortie du long-métrage, ils avaient ainsi assuré que si le succès était au rendez-vous, il ouvrirait la voie à deux nouvelles suites. Les deux hommes avaient ainsi déjà réfléchi aux pistes que les histoires de ces deux nouveaux films pourraient explorer.

Malheureusement, Wes Craven est décédé en 2015, et Scream 4 restera le dernier film de son immense carrière. À la suite de son décès, le projet de deux nouvelles suites n’a pas été repris. Si un cinquième film a finalement été annoncé, il a fallu attendre novembre 2019 pour cela. Et on ne connaît pour l’instant rien de son intrigue. On ne sait donc pas s’il reprendra les quelques idées que Craven avait eues pour l’intrigue, et s’il donnera suite à un sixième film, comme le cinéaste l’avait envisagé avec Williamson. Ce dernier étant de retour au scénario, tout reste possible…

Kirby a sans doute survécu à l’attaque de Ghostface dans Scream 4

Avant de mourir, Wes Craven a laissé ce qui pourrait être vu comme un détail de son plan pour l’intrigue de Scream 5. En découvrant le personnage de Kirby, introduit dans Scream 4, la plupart des fans n’ont pas dû donner cher de sa peau. Kirby est la meilleure amie de Gill, ce qui n’est jamais bon signe dans une franchise d’horreur. Finalement, elle parvient presque à survivre au tueur masqué pendant tout le film, jusqu’à ce qu’il la poignarde à l’estomac à plusieurs reprises dans le dernier acte. Ainsi, la dernière fois qu’on peut la voir à l’écran, elle est allongée par terre, se vidant de son sang. On peut alors supposer qu’elle est meurt de ses blessures d’ici la fin du long-métrage.

« Pas si vite ». Ce sont les mots de Wes Craven sur le sort de Kirby dans Scream 4. Dans les commentaires du film, auxquels on peut accéder dans les bonus du DVD du film, le réalisateur révèle ainsi qu’une scène du scénario original montrait que la jeune femme survivait à l’attaque du tueur, mais la scène en question a été enlevée pendant la production. Craven fait ainsi remarquer, « comme vous pouvez le voir, elle bouge encore », lorsqu’on la voit pour la dernière fois à l’écran. On peut donc supposer qu’elle est probablement en vie. Et on peut même spéculer que si le réalisateur donne cette précision, cela pourrait vouloir dire qu’il avait l’intention de la faire revenir dans Scream 5. Qui sait, elle aurait même pu endosser le costume de Ghostface… Si le film va finalement bien voir le jour malgré la mort de Craven, il serait quand même surprenant de revoir Hayden Panettiere revenir y jouer Kirby, mais tout reste envisageable.