Scream 5 : David Arquette est la seule star de la franchise à revenir (pour l'instant)

En 1996 sortait aux Etats-Unis le premier opus de la saga "Scream", réalisé par Wes Craven. David Arquette, qui interprète l'un des personnages phares de la franchise, sera bel et bien de la partie pour le cinquième volet prévu pour 2021.

Que sait-on de Scream 5 ?

Le cinquième slasher de la saga Scream sortira bel et bien en 2021, mais le projet a été plus que laborieux à mettre en place. Entre hésitations, doutes et revirements, l'avenir des aventures de Sidney, Gale et Dewey était plus qu'incertain. Les résultats relativement décevants du quatrième opus de la saga (un peu moins de 100 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 40 millions) n'ont clairement pas aidé, et ce n'est qu'en 2019 que les choses sérieuses se sont amorcées. La société de production Spyglass Entertainment a remplacé Dimension Films pour accompagner le long-métrage. En revanche, la nature même de Scream 5 demeure incertaine.

En mars dernier, les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett sont annoncés aux commandes. Tous les deux s'y connaissent en effusions de sang puisqu'on leur doit le sympathique Wedding Nightmare. Côté scénario, ce sont James Vanderbilt (The Amazing Spider-Man) et Guy Busick (toujours Wedding Nightmare) qui se chargent d'écrire le long-métrage, dont le tournage en Caroline du Nord ne devrait pas tarder à débuter.

Scream 5 : qu'en est-il des acteurs originaux ?

On ignore pour l'instant si le trio principal sera ou non au complet pour ce nouveau film. David Arquette a déclaré à RadioAndy qu'il reprenait bel et bien son rôle. En revanche, le comédien n'a aucune piste quant à la présence de Neve Campbell ou de son ex-femme Courteney Cox. L'acteur a donc expliqué au présentateur Andy Cohen que, pour le moment, il n'y avait "que lui". Et en ce qui concerne le projet, l'acteur n'est pas vraiment plus informé.

Je ne sais pas qui le fera ou non. Je n'ai aucune idée du rôle que je tiens. Enfin si, je sais que je suis de nouveau Dewey.

Plus tard, David Arquette cultive avec humour le mystère autour de Scream 5, sous couvert de ses obligations contractuelles.

On n'a pas le droit de s'étendre sur le sujet et il est écrit dans le contrat que Ghostface peut venir chez moi et me tuer si j'en dis trop.

Scream 5 aura-t-il l'étoffe de votre film d'horreur préféré ?

Après la sortie mitigée du quatrième volet, il faudra faire fort pour que son successeur reste dans les mémoires. Sydney sera-t-elle de retour ? Il se murmure que les négociations avec Neve Campbell vont bon train, mais rien n'est acté. Ce qui est sûr, c'est qu'on a hâte d'en apprendre plus sur l'intrigue et les nouveaux venus. Le quatrième volet avait en effet été marqué par la présence d'Emma Roberts, Hayden Panettiere ou encore Rory Culkin.