Scream 5 : Neve Campbell de retour ?

11 ans après le quatrième épisode, la franchise Scream serait sur le retour pour une cinquième fois. La figure emblématique de la saga, Neve Campbell, pourrait elle aussi revenir à nouveau pour cette occasion. Après tout, que serait Scream sans le personnage de Sidney Prescott ?

Wes Craven et le scénariste Kevin Williamson ont fait entrer le genre du slasher dans une autre dimension avec le premier Scream. Ce petit bijou du cinéma d'horreur a débouché sur une saga, jusqu'à présent composée de quatre films. Le dernier en date, sorti 11 ans après Scream 3, était d'une qualité inespérée, en gardant l'ADN des précédents tout en essayant de la bousculer de l'intérieur par un savoureux jeu avec les spectateurs. Un épisode qui aurait pu faire office de bouquet final, beaucoup ayant déjà été dit en sous-texte des quatre volets.

Mais, plus tôt cette année, on apprenait que Scream 5 était en préparation avec Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett à la réalisation. Le duo sort du moyen Wedding Nightmare et aura pour tâche ardue de révolutionner la marque. Il sera aidé par Kevin Williamson, évidemment de retour aux affaires pour préserver l'esprit. La seule fois où il n'était pas impliqué, c'était pour le 3, et on peut dire que c'est le moins bon de tous.

Ceci étant dit, il reste quand même à savoir quelle approche sera privilégiée. Les Scream ont pour charme de toujours questionner le genre et de prendre en compte le spectateur dans le processus. Suivre encore une fois Ghostface dans sa cavalcade meurtrière nous fait plaisir, mais il nous faudra plus que quelques meurtres graphiques pour nous satisfaire. À l'inverse de slashers plus conventionnels, les Scream sont le niveau au-dessus en étant des purs films du genre et aussi sur le genre.

Neve Campbell sollicitée pour Scream 5

En attendant de savoir ce qu'on nous prépare, Neve Campbell vient de révéler qu'elle avait été approchée pour participer à ce cinquième épisode. C'est auprès de Rotten Tomatoes que l'actrice en a parlé :

Nous avons eu des conversations . J'ai été approchée pour y participer. Le timing est un peu compliqué à cause du COVID. Vous savez, nous avons débuté les discussions depuis un mois et demi, donc ça risque de prendre un peu de temps pour se rendre compte de comment ça va se passer... Nous négocions, donc on verra.

Sidney Prescott est le personnage indispensable et central de Scream, difficile d'imaginer que quelque chose d'aussi important qu'un nouvel épisode se fasse sans qu'elle ne soit là. Sans forcément avoir un rôle central, elle pourrait être là même en second plan, dans une optique de renouvellement qui garde à l'esprit la mythologie. Ça nous permettrait également de revoir en action une actrice qui a disparu de la circulation depuis des années, de plus, dans le plus grand rôle de sa carrière.