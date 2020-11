Scream 5 : la production a mis en place un plan pour empêcher que la fin ne fuite

Le retour de la franchise "Scream" sur grand écran sera l'un des événements de 2022. Pour s'assurer que rien ne fuite jusqu'à la date de sortie, la production met en place plusieurs stratagèmes. Leur peur est que l'identité du tueur ne soit dévoilée en avance.

Scream et les twists : une tradition

Comment succéder à une légende, qui plus est dans le contexte d'une saga réputée ? C'est le défi qui attend Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, à qui le nouvel opus de Scream a été confié. Apparu en 1996, le film original suit un groupe de jeunes pris pour cible pour un tueur nommé Ghostface. Dans la petite ville de Woodsboro, la paranoïa règne, tout le monde se demande qui est le fou qui trucide à l'arme blanche les gens. Même s'il y a prescription, on ne reviendra pas sur la fin, qui est un twist dans les règles de l'art. La recette Scream c'est ça : se servir des ingrédients du slasher pour nous faire tourner en bourrique, jusqu'à que ce que l'identité du tueur soit révélée.

Ce cinquième film, qui se titre sobrement Scream, confrontera les héros cultes incarnés par Neve Campbell, David Arquette et Courteney Cox à une nouvelle vague de meurtres. Le scénario, méconnu, suivra a priori Sidney de retour en ville lorsqu'un tueur fait son apparition. L'héritage laissé par Wes Craven sera respecté, grâce à la présence du scénariste Kevin Williamson comme producteur. C'est un peu lui qui a les clés du temple et qui doit veiller dessus. Il laisse néanmoins entrer dedans quelques nouveaux, comme Dylan Minnette, Melissa Barrera ou encore Jack Quaid.

Gare à celui qui vendra la mèche !

On l'a précisé plus haut, les révélations finales sont toujours importantes dans les films de la saga et le prochain voudra aussi s'inscrire dans ce mouvement. L'aspect méta devrait être abandonné cette fois, à notre grande surprise, mais le classique whodunit sera au rendez-vous. Chez Collider, les producteurs Chad Villella et William Sherak expliquent qu'ils ont été très attentifs en ce qui concerne le dénouement final. Comme à l'époque du premier épisode, plusieurs scénarios existent mais un seul contient la bonne fin. Ainsi, même dans l'équipe, une minorité sait précisément qui est le tueur et comment tout se termine. Les autres doivent se contenter des doutes. Les acteurs n'avaient pas forcément tout le scénario en fonction de ce qu'ils devaient jouer et la prudence était de mise sur les éléments sensibles de l'histoire.

La logique est simple : moins de monde connaît la vérité et moins il y a de chance pour qu'elle soit révélée. On sait que les réseaux sociaux sont impitoyables sur ce point. Même internet dans sa globalité ne pardonne pas les erreurs et les fuites. Dès qu'une révélation se retrouve en ligne, elle se répand à une telle vitesse que les producteurs ne peuvent que constater les dégâts.

Copyright Dimension Films

Le cas de Scream nous rappelle celui de Game of Thrones, quand différentes fins ont été écrites et tournées pour berner tout le monde. Une application avait même été inventée pour que les scénarios disparaissent après les prises de vue. Toujours dans l'heroic fantasy, c'est Amazon qui a opté pour une sécurité maximale avec son projet de série Seigneur des anneaux. Ces idées n'empêcheront jamais totalement la naissance des théories ou des leaks, surtout quand la promotion dévoilera des images qui peuvent lâcher des indices. Vous voilà désormais prévenus ! Quand vous lirez des possibles révélations en avance, il y a des fortes chances pour que ce soit totalement faux.

La sortie de Scream 5 est prévue pour le 12 janvier 2022.