Scream 5 : le nouveau film se démarquera de la saga pour une raison précise

Le scénariste historique d’une des sagas d’horreur les plus populaires de tous les temps, Kevin Williamson, s’est exprimé sur le futur "Scream 5". Et il a révélé que le film n’adopterait pas l’un des aspects les plus caractéristiques de la franchise.

Onze ans après, Ghostface est de retour dans Scream 5

Onze ans après la sortie du quatrième opus (soit le même laps de temps qu’entre le troisième et quatrième film), la franchise Scream fera son retour au cinéma en 2022. Après les événements du dernier opus, Sydney Prescott devra de nouveau faire face au retour de Ghostface dans Scream 5. L’intrigue du film reste pour l’instant un mystère, puisqu’aucune information n’a filtré sur le sujet.

En revanche, on sait qu’après le décès de Wes Craven, qui avait réalisé les quatre premiers long-métrages de la saga, ce sont Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett qui essaieront de lui faire honneur en réalisant Scream 5. L’information principale sur le casting du film est que le trio mythique de la saga, formé par Sidney Prescott, Dewey Riley et Gale Weathers, sera de retour, toujours campé par Neve Campbell, David Arquette et Courteney Cox. Introduite dans le quatrième opus, Marley Shelton retrouvera aussi son rôle de Judy Hicks, l’adjointe de Dewey. Et le film introduira Dylan Minnette, Jack Quaid, Melissa Barrera ou encore Kyle Gallner, qui joueront des personnages dont les noms ne sont pas encore connus.

Scream 5 ne reprendra pas le côté méta caractéristique des premiers films

L’une des caractéristiques des films Scream est leur côté méta, très original à l’époque de la sortie du premier film. Si de vrais moments gores et horrifiques y sont présents, les quatre films qui composent pour le moment la franchise se moquent régulièrement du genre même de l’horreur auquel ils appartiennent. Ce trait original fait partie intégrante de l’une des franchises d’horreur les plus réputées de tous les temps. Mais Scream 5 ne suivra pas le même chemin que ses prédécesseurs.

© Miramax

Au cours d’un événement caritatif organisé par Looped, certains membres de l’équipe du premier Scream se sont réunis et ont notamment évoqué le cinquième film à venir de la saga. Et le scénariste et producteur historique de la franchise, Kevin Williamson, qui reprend son rôle pour le nouveau long-métrage, a donné des détails sur son intrigue. Il a notamment révélé que le film ne reprendrait pas le trait méta des autres opus, si caractéristique de la saga. Le scénariste a précisé qu’il ne souhaitait pas revisiter cet aspect puisqu’il a déjà été utilisé dans chaque film précédent. Williamson a tenu à rassurer les fans en promettant à la place que Scream 5 emmènerait la saga dans une nouvelle direction rafraîchissante pour honorer la mémoire de Wes Craven :

Ce que j’adore dans le nouveau Scream, c’est qu’il adopte vraiment une nouvelle approche. C’est ce beau film rafraîchissant, mais il a aussi ce facteur nostalgique tout au long de son intrigue. Pour moi, c’était le parfait mélange avec lequel faire le prochain Scream. Donc c’était la chose qui m’enthousiasmait le plus. Je suis impressionné par les réalisateurs, et j’étais vraiment nerveux car personne n’est Wes Craven. J’étais vraiment hésitant à ne serait-ce que donner mon accord et faire partie du film, et je peux vous dire que je suis content de l’avoir fait parce que je pense qu’il va rendre Wes fier.

© Miramax

Cette annonce surprendra sans doute plus d’un fan de la saga, et l’équipe derrière Scream 5 a intérêt à proposer quelque chose de convaincant si elle ne veut pas se faire critiquer à la sortie du film pour avoir abandonné l’un des aspects principaux de la franchise. Le tournage de Scream 5 a maintenant débuté, et la production tourne en ce moment des scènes à Willimington, aux États-Unis. Malgré quelques cas de Covid détectés récemment sur le plateau, le tournage ne s’est pas arrêté. S’il se déroule bien, on devrait donc pouvoir découvrir le film à sa date annoncée, le 12 janvier 2022.