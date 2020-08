Scream 5 se précise avec une date de sortie

Après la franchise "Halloween", c'est "Scream" qui revient sur grand écran avec un nouvel opus qui devrait se positionner comme une suite aux précédents. Des acteurs importants seront dedans, ainsi que des recrues. Le film vient de se trouver un point de chute.

Scream 5 se précise

Cette année a été annoncé qu'un nouveau film Scream était en développement. Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, à qui l'on doit le moyen Wedding Nightmare, auront la responsabilité de passer après Wes Craven. Ce qui n'est franchement pas rien. L'une des légendes du cinéma d'horreur a disparu en 2015 et avait signé tous les précédents films de la franchise. Le scénario sera cette fois imaginé par James Vanderbilt et Guy Busick, avec un Kevin Williamson (le scénariste de la saga) qui se chargera de surveiller la direction prise par le projet, comme producteur.

Du côté du casting, les retours de David Arquette et Courteney Cox sont confirmés. Dewey et Gale sont des personnages importants, qui ont suivi les différentes vagues de crimes perpétrés par les multiples Ghostface. Les Scream sont des purs slashers, avec un tueur qui répand la terreur dans la petite ville de Woodsboro. Mais ces films sont aussi très conscients du sous-genre qu'ils abordent et ne manquent jamais de poser une réflexion sur le sujet.

Ce nouveau Scream n'avait pas encore de date de sortie. On pouvait imaginer qu'une sortie en 2021 était possible, malgré le ralentissement de l'activité à Hollywood à cause du coronavirus - le tournage n'avait pas commencé dans ce cas précis. La page Twitter office de la franchise vient de révéler que c'est le 14 janvier 2022 que le film est attendu dans les salles américaines. Une annonce faite de façon sobre, avec l'apparition du célèbre masque de Ghostface. La date pour la sortie française devrait être à peu près au même moment. L'année 2022 commencera directement avec un gros morceau qui sera attendu par tous les fans d'horreur.

Scream 5 : qu'espérer du film ?

On peut se réjouir de disposer d'une date de sortie mais rien n'est encore trop clair sur ce que Scream 5 veut raconter. Les retours de Gale et Dewey laissent penser que le film va être davantage une suite qu'un reboot. Neve Campbell a elle aussi été approchée pour reprendre le personnage emblématique de Sidney Prescott. On aimerait que le deal se fasse car elle incarne vraiment l'univers de Scream. Néanmoins, qu'elle soit présente ou pas, il est clair que ce cinquième film veut prendre en compte la mythologie existante et se placer dans le prolongement de la timeline. Pour assister les anciens, Melissa Barrera et Jenna Ortega ont été recrutées dans des rôles encore inconnus. Ce croisement entre l'ancienne et une nouvelle génération sera peut-être le point névralgique de ce Scream 5. Comme avec le Halloween de 2018, le prochain S.O.S. Fantômes ou d'autres suites de titres cultes, il est fréquent de voir les personnages cultes aider des nouveaux arrivants qui sont confrontés au même problème qu'eux par le passé.

Pour essayer d'imaginer l'intrigue, Scream 5 pourrait présenter un tueur qui tourmente la population. Dewey serait toujours le shérif de Woodsboro et, par ricochet, Gale serait également en ville vu qu'ils sont mariés. Sidney, elle, a le profil de celle qui a tenté de reconstruire sa vie ailleurs. De retour dans en ville, elle verrait son cauchemar recommencer. Ce ne sont que des suppositions, et l'aspect méta risque de nous surprendre avec un high concept qui va continuer de placer la saga Scream au-dessus des slashers dits classiques.